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На Украине заключили соглашение о ПВО с бельгийской компанией

Министр Сметанин: на Украине заключили соглашение о ПВО с бельгийской компанией
Фото: istockphoto/Bychykhin_Olexandr

Фото: istockphoto/Bychykhin_Olexandr

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что бельгийская дочерняя компания французского военно-промышленного концерна THALES подписала меморандум о сотрудничестве с одним из украинских оборонных предприятий. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале.
Согласно заявлению, данная договоренность направлена на совместное производство ракет, предназначенных для противодействия «вражеским БПЛА». Название украинского предприятия, с которым подписан меморандум, не раскрывается.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.



На Украине заявили об участии лучших бригад ВСУ в боях под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Подмосковье обнаружили тайное детское кладбище
02 ноября 2024, 15:06

Фото: iStock/ Vladimir Dyavhkov

В посёлке Уваровка в Подмосковье обнаружили тайное детское кладбище, сообщают АиФ.
Москвич Вадим Кузнецов бродил на даче в поисках хорошего интернет-сигнала и наткнулся на кладбище. Он увидел странные могилы, сфотографировал их и выложил находку в социальные сети.

Детей хоронили в этом месте с 70-х годов и по сей день. Большая часть уже давно заброшена — на них стёрлись надписи, а фотографии начали выцветать.

На участках погребены воспитанники местного интерната с для детей с особенностями в развитии. Местные жители поделились, что ставить кресты на могилы начали относительно недавно.

«Я ни разу не был на той части кладбища, где похоронены дети из интерната. Служу здесь уже 12 лет, часто бываю в интернате, но меня почему-то никогда не приглашали на отпевание и похороны воспитанников», — сообщает единственный местный батюшка Ярослав.

Директор интерната Алексей Захарочкин подтвердил информацию, что раньше детей хоронили без крестов. Сейчас воспитанников не отпевают согласно православным обычаям, поскольку среди усопших много детей разных вероисповеданий и национальности.

«Много отказников. Бывает, что Боженька забирает кого-то из них. Сейчас на порядок реже, чем в 90-е, ведь уровень медицины значительно вырос», — делится Захарочкин.

Государственный закон регулирует погребение инвалидов, которые умерли в социальных учреждениях. Ритуальные службы организовывают весь процесс. Директор интерната отмечает, что выполняется не всё положенное.

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Посёлок Мирас у Кокошкинского шоссе оградили от шума защитным экраном
02 ноября 2024, 14:55

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Вдоль Кокошкинского шоссе у коттеджного посёлка Мирас Одинцовского городского округа обустроили шумозащитный экран. Дорожники установили более 1,6 тыс. кв. м. панелей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Недалеко от места установки экрана расположены гимназия, детсад, церковь и другие социально значимые объекты.
«Ранее в этом году были установлены 350-метровый шумозащитный экран вдоль дороги «Старосимферопольское шоссе – Бережки» у деревень Коледино и Новоколедино в Подольске. В Жуковском заменили более 6 тыс. «квадратов» панелей шумозащитного экрана вдоль участка дороги М-5 «Урал – Жуковский (ЛИИ им. Громова)» рядом с СНТ Строитель, Мичуринец, Дружба-2 и Цаговским лесом», – напомнили в ведомстве.
Там назвали шумозащитный экран важным элементом дорожной инфраструктуры. Он значительно снижает уровень шума в окрестностях жилых зданий, остановок и густонаселённых территорий.

Кроме того, подобные конструкции защищают пешеходов и жителей от дорожной пыли и загрязнений. А непрозрачные экраны уменьшают ослепление, вызванное фарами автомобилей.

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#московская область
#защита
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На Дмитровском шоссе установили новый пункт весогабаритного контроля
02 ноября 2024, 14:48

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На 64-м километре Дмитровского шоссе начал работу автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК), сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
Система будет автоматически собирать, обрабатывать и анализировать информацию о результатах измерений веса, габаритов и других параметров грузовых автомобилей, прошедших пункт весогабаритного контроля. Во время проезда через пункт без остановки и с разрешённой скоростью вес автомобиля определяется специальными датчиками, установленными в дорожном покрытии. Если есть нарушение, измерительные приборы фиксируют марку автомобиля, регистрационный номер и отправляют данные в обрабатывающий центр, где принимается решение о наказании за административное правонарушение.

В настоящее время АПВГК находится в стадии тестирования. В течение трёх месяцев перевозчики, нарушившие правила, не будут подвергаться штрафам, но получат информацию о превышении параметров.

До 2020 года ФКУ «Центравтомагистраль» планирует установить ещё восемь АПВГК на подведомственных дорогах.

Эта система предназначена для усовершенствования механизма весового и габаритного контроля транспортных средств на дорогах общего пользования с использованием цифровых технологий.

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#дорога
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#правила
#автомобили
#штрафы
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Коммунальщики и спецтехника Реутова полностью готовы к зиме
02 ноября 2024, 14:36

Фото: пресс-службе администрации г. о. Реутов

На площади перед администрацией Реутова прошла ежегодная проверка готовности техники и предприятий города к осенне-зимнему периоду. Готовность коммунальщиков вместе с главой городского округа Филиппом Науменко оценили депутаты городского Совета, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Ростехнадзор выдал нашему городу акт о готовности к зиме. Уборочных машин достаточно, все они исправны», – доложил замглавы Реутова Владимир Климов.
На площади выстроились тракторы, самосвалы, роторы для уборки снега и другая спецтехника. На смотр приехали 64 большие уборочные машины и 36 средств малой механизации. Науменко проверил технику на соответствие стандартам и поговорил с сотрудниками.
«Работа, которую вы выполняете каждый день, важна для людей. Хочу пожелать всем не такой снежной зимы, как в прошлом году. Все здесь – люди закаленные. Ни дождь, ни снег вам точно не помеха», – отметил Науменко, обращаясь к сотрудникам.
По итогам смотра 32 сотрудника управляющих компаний и коммунальных служб были награждены почётными грамотами за высокий профессионализм и добросовестный труд на благо жителей.

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#зима
#снег
#уборка
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В Польше обнаружили массовое захоронение пленных бойцов Красной армии
02 ноября 2024, 14:24

Фото: istockphoto/Dzurag

Исследователи из Поморского университета в Щецине обнаружили ранее не известное массовое захоронение попавших в плен к нацистам бойцов Красной армии. Братская могила с останками почти 200 военнопленных была найдена в городе Старград на севере Польши.
Об этом сотрудники университета рассказали в эфире радиостанции RMF24. Во время Второй мировой войны в тех местах располагался один из крупнейших концентрационных лагерей Третьего рейха Stalag II. Пребывание там не пережили около шести тысяч человек. Это были советские военнопленные, а также мирные жители, вывезенные из Варшавы после подавления восстания в 1944 году.

Руководитель научного коллектива профессор Анджей Оссовский рассказал, что Stalag II был открыт в 1939 году после вторжения нацистских войск в Польшу. Кроме поляков, там были военнопленные из Бельгии, Франции, позже из США. Летом 1941 года туда стали доставлять взятых в плен солдат Красной армии. Анализ останков и опознавательных знаков позволил установить, что захоронение было создано в декабре 1941 года.

По словам учёного, данное исследование массового захоронения и останков узников концлагеря имеет не только научную, но и гуманитарную ценность. Оно позволит восстановить память о жертвах и станет вкладом в восстановление исторической справедливости.

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#польша
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Опубликован ноябрьский график приёма граждан в правительстве Московской области
02 ноября 2024, 14:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Утверждён график приёма граждан в приёмных правительства и органов государственной власти Московской области на ноябрь 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.



Помимо этого, опубликован графики личного приёма граждан в Московской областной коллегии адвокатов.
Даты приёмов можно найти на сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».

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#московская область
#адвокат
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Программа «Практики созидания» стартует 9 ноября
02 ноября 2024, 14:08

Фото: сайт проекта

Стартовал отбор первых 10 городов для участия в общероссийском проекте «Городская среда будущего. Практики созидания». Он будет проходить до 20 декабря, сообщили в пресс-службе экспертного сообщества «Живые города», которое выступает организатором программы.
«Мы решили не проводить обычный конкурс с заполнением заявлений и сбором рекомендательных писем, а предложить городским администрациям делом показать, на что они способны – через активацию молодых и взрослых горожан на саморазвитие и совместное участие в жизни города. Приглашаем администрацию каждого города в ходе конкурса вовлечь разные группы горожан – школьников, молодёжь, взрослых – в совместное развитие, а затем в реализацию городских проектов», – отметили организаторы.
Для этого была создана уникальная образовательная программа «Практики созидания», куда приглашают старшеклассников и молодёжь города в возрасте от 12 до 25 лет, а также учителей, педагогов и родителей. Спикеры, тренеры и эксперты программы проведут слушателей через насыщенный шестинедельный онлайн-курс по активации внутреннего потенциала и развитию навыков эффективного взаимодействия для создания городских проектов.

Бесплатная программа стартует 9 ноября 2024 года. Она даёт знания и навыки, необходимые для созидательной жизни всем горожанам и разработана в содружестве с экспертами РАНХиГС, МГУ, ВШЭ, АСИ и Школой навигаторов. Зарегистрироваться на программу и установочную сессию можно на сайте.

По итогам проведения программы «Практики созидания» 10 городов, которые смогут привлечь наибольшее количество участников в 2024 году, получат в течение 2025 года поддержку для развития города от ведущих экспертов страны в рамках проекта «Городская среда будущего. Практики созидания».

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#россия
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Первому политическому беженцу из США Джону Роблесу выдали паспорт РФ
02 ноября 2024, 14:04

Фото: iStock/ Дмитрий Ларичев

Американец Джон Роблес, который считается первым политическим беженцем из США, 2 ноября получил паспорт гражданина российской Федерации.
О передаче документа новому россиянину сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк в своём Телеграм-канале.

«Среди получивших документы – Джон Энтони Роблес, ранее проживавший в США. В 1996 году прибыл в Россию, работал учителем английского языка. В настоящее время является литературным переводчиком. После начала СВО помогал доставлять гуманитарные грузы российским военным и жителям приграничных территорий», — рассказывает Ирина Волк.

Джон Роблес поделился, что Россия — его дом. Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и российские власти, которые исполнили его мечту о гражданстве РФ.

2 ноября паспорт гражданина РФ также получили и другие иностранцы. Церемония вручения документов прошла в актовом зале Управления МВД России «Серпуховское» Московской области.

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Участники «Активного долголетия» из Каширы получили правовые рекомендации
02 ноября 2024, 13:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В рамках правового просвещения состоялась встреча участников проекта «Активное долголетие» с каширским городским прокурором Сергеем Васильевичем Чернышовым. Все присутствующие смогли задать интересующие их вопросы и получить подробные разъяснения, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Кроме того, все участники получили полезные рекомендации по обеспечению безопасности себя и своих близких от действий мошенников.

Благодаря проекту «Активное долголетие» люди старшего возраста получают возможность путешествовать по Московской области и знакомиться достопримечательности, наслаждаться живописной природой и изучать новые вещи.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Записаться на занятия в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Расписание занятий доступно на сайте.

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