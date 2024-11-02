На Украине заключили соглашение о ПВО с бельгийской компанией

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Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что бельгийская дочерняя компания французского военно-промышленного концерна THALES подписала меморандум о сотрудничестве с одним из украинских оборонных предприятий. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале.
Согласно заявлению, данная договоренность направлена на совместное производство ракет, предназначенных для противодействия «вражеским БПЛА». Название украинского предприятия, с которым подписан меморандум, не раскрывается.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
На Украине заявили об участии лучших бригад ВСУ в боях под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
На Украине заявили об участии лучших бригад ВСУ в боях под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова