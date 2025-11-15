На Украине заметили льва, сбежавшего из зоопарка

15 ноября 2025, 22:58

Лев, сбежавший из хмельницкого зоопарка, попал на камеру видеонаблюдения

Фото: Istock / Brankospejs

В украинском Хмельницком камера видеонаблюдения запечатлела льва, который накануне сбежал из зоопарка. Об этом сообщают местные СМИ.





На опубликованных кадрах видно, как хищник спокойно разгуливает по двору жилого дома, не проявляя агрессии и не обращая внимания на окружающую обстановку.



Инцидент произошёл утром 15 ноября, когда стало известно, что из мини-зоопарка города исчезли два льва. Директор учреждения Сергей Палехин сообщил, что ночью неизвестные взломали замки на дверях вольера, что и позволило животным выбраться наружу.





«Ночью неизвестные сломали замки на дверях вольера, я обнаружил это утром. В результате выбежали два льва», — пояснил Палехин.