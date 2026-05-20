На Урале мужчина переселил двух собак в раскаленную машину из-за аллергии ребенка
В Екатеринбурге мужчина второй день держит двух собак в припаркованном на солнце автомобиле. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
По словам хозяина, ему пришлось временно переселить питомцев в машину, поскольку у его новорожденной дочери развилась на них аллергия. Он отметил, что специально оставляет окна приоткрытыми, чтобы животным не было так жарко.
Сейчас мужчина пытается найти собакам новый дом и хозяев. Он уже разместил объявления, однако желающих забрать животных пока не нашлось.
Ранее сообщалось, что жители поселка Пудость Гатчинского района Ленинградской области обнаружили трех собак породы кане-корсо истощенными в тесной клетке.
