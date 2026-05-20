Подростки до полусмерти избили двух россиян после выхода из бара

20 мая 2026, 17:36

Новгородские подростки до полусмерти избили двух мужчин после выхода из бара

В Нижнем Новгороде возле бара «Хали-Гали» на улице Циолковского группа подростков жестоко избила двух прохожих. Несовершеннолетние набросились на мужчин, повалили их на землю и нанесли множественные удары ногами, сообщает Telegram-канал Ni Mash.





Пострадавших госпитализировали с травмами, переломами и ушибами. Одному из них потребуется операция. Полиции пока не удалось задержать всех участников нападения.



В настоящий момент в отделении находится один юноша. По его версии, компания напала на мужчин из-за того, что те якобы вели себя неподобающе.



