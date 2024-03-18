На выборах за Путина проголосовало рекордное количество человек с 1991 года

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Число голосов, поданных на прошедших президентских выборах за Владимира Путина превысило 58 млн человек. Это наиболее высокий показатель за историю голосований с 1991 года, сообщает РБК.
Владимир Путин сохраняет свой отрыв от остальных кандидатов на завершившихся в воскресенье выборах президента России. После обработки свыше 80 процентов избирательных бюллетеней нынешний глава государства набирает 87,15% голосов россиян, сообщает ЦИК РФ. В абсолютных цифрах это составляет 58 213 337 голосов.
Кандидат от КПРФ Николай Харитонов в настоящий момент занимает второе место с результатом в 4,22%, набрав 2 821 217 голосов. За ним идет Владислав Даванков от партии «Новые люди» — он набирает 4,04 процента голосов избирателей (2 688 342 человек). У главы партии ЛДПР Леонида Слуцкого пока что всего лишь 3,16% — за него проголосовал 2 113 001 россиянин.
Выступая в ночь после выборов в своем предвыборном штабе, Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку, отметив, что результаты выборов — «это доверие со стороны граждан страны и их надежды на то, что мы все сделаем так, как запланировано». По словам главы государства, россияне пришли на избирательные участки, чтобы создать условия для внутренней политической консолидации в те дни, когда страна вынуждена с оружием в руках защищать жизни наших сограждан.
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Кандидат от КПРФ Николай Харитонов в настоящий момент занимает второе место с результатом в 4,22%, набрав 2 821 217 голосов. За ним идет Владислав Даванков от партии «Новые люди» — он набирает 4,04 процента голосов избирателей (2 688 342 человек). У главы партии ЛДПР Леонида Слуцкого пока что всего лишь 3,16% — за него проголосовал 2 113 001 россиянин.
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