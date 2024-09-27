На выставке Ван Гога экоактивистки облили томатным супом две картины с подсолнухами

Фото: istockphoto/Aleksandr_Vorobev
Активистки экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом две картины Ван Гога с подсолнухами в музее Лондона во второй раз. Об этом сообщает 27 сентября британская газета The Guardian.
Участницы движения против ископаемых видов топлива зашли в галерею на выставку Ван Гога и вылили томатный суп Heinz на две картины «Подсолнухи 1889» и «Подсолнухи 1888».
За час до этого двух сторонниц того же движения приговорили к тюремному сроку за похожую акцию. Тот акт вандализма был в 2022 году в Национальной галерее Лондона, где две женщины Фиби Пламмер и Анна Холланд облили таким же супом картину «Подсолнухи» стоимостью 10 000 евро.
Активисты объясняют порчу культурных ценностей протестом против разработки новых месторождений нефти и газа в Великобритании.
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За час до этого двух сторонниц того же движения приговорили к тюремному сроку за похожую акцию. Тот акт вандализма был в 2022 году в Национальной галерее Лондона, где две женщины Фиби Пламмер и Анна Холланд облили таким же супом картину «Подсолнухи» стоимостью 10 000 евро.
Активисты объясняют порчу культурных ценностей протестом против разработки новых месторождений нефти и газа в Великобритании.
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Лия Мурадьян