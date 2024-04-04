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На Запорожской АЭС отключилась одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения, об этом сообщили в пресс-службе станции.
Отмечается, что отключённая линия «Феросплавная -1» имеет мощность в 330 киловатт.
Причины её отключения не сообщаются, однако, уточняется, что радиационный норм остаётся в норме.
Напомним, 14 марта Вооружённые силы Украины попытались нанести атаку на Запорожскую АЭС. Прямо рядом с забором, неподалёку от баков с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство. К счастью, в результате этой атаки никто не пострадал, оборудование повреждено также не было. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Причины её отключения не сообщаются, однако, уточняется, что радиационный норм остаётся в норме.
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Евгения Парфентьева