У Украины нет возможности вернуть контроль над Запорожской АЭС военным путем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября.
«Есть только политические шаги и, к сожалению, их недостаточно, чтобы станция вернулась под наш контроль. Безопаснее, чтобы Украина контролировала Запорожскую станцию», – передают заявление президента украинские СМИ.
Зеленский также сказал, что имеющиеся у Киева военные возможности взять под контроль атомную станцию – опасны.
Ситуацию вокруг ЗАЭС, которая уже подвергалась атакам ВСУ, намерен обсудить с Зеленским глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Киев шантажирует сотрудников Запорожской АЭС – угрожает убить родных и пытается принудить к совершению террористических атак. Из-за давления сотрудники увольнялись со станции или уходили с ключевых должностей.
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Лия Мурадьян