На здании «Планеты КВН» установили черно-белый портрет Маслякова

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
На здании «Планеты КВН» установили черно-белый портрет российского телеведущего Александра Маслякова. Об этом информирует ТАСС.
8 сентября Международный союз КВН сообщил о кончине Александра Маслякова. Его сын Александр Масляков-младший подтвердил скорбное известие.
Сообщается, что в концертный зал уже внесли гроб с телом, люди постепенно приходят к концертному залу, чтобы проститься с телеведущим, многие из них несут цветы. Похоронен он будет на Новодевичьем кладбище.
Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. Его отец был военным летчиком и участвовал во Второй мировой войне. В 1966 году Масляков завершил обучение на энергетическом факультете Московского института инженеров транспорта. С 2013 по 2017 год он занимал пост директора ГУП «Московский молодежный центр Планета КВН». На протяжении последних двух лет Масляков боролся с онкологическим заболеванием.
Стали известны детали последних дней жизни Маслякова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что в концертный зал уже внесли гроб с телом, люди постепенно приходят к концертному залу, чтобы проститься с телеведущим, многие из них несут цветы. Похоронен он будет на Новодевичьем кладбище.
Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске. Его отец был военным летчиком и участвовал во Второй мировой войне. В 1966 году Масляков завершил обучение на энергетическом факультете Московского института инженеров транспорта. С 2013 по 2017 год он занимал пост директора ГУП «Московский молодежный центр Планета КВН». На протяжении последних двух лет Масляков боролся с онкологическим заболеванием.
Стали известны детали последних дней жизни Маслякова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова