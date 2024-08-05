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На Земле началась мощная магнитная буря, которая достигла высокого уровня G3. Об этом заявили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), пишет ТАСС.
Представитель института сообщил, что она фиксируется уже в течение шести часов.
Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Ученые используют шкалу из пяти уровней для измерения степени возмущенности магнитного поля Земли. G1 обозначает наименьшее возмущение, а G5 — самую сильную магнитную бурю.
Ранее врач рассказала, как «метеозависимым» облегчить неприятные симптомы во время магнитных бурь. По словам специалиста, нельзя планировать дальнее путешествие, а также садиться за руль. Уровень неадекватности автоводителей во время магнитных бурь очень увеличивается.
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Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Ученые используют шкалу из пяти уровней для измерения степени возмущенности магнитного поля Земли. G1 обозначает наименьшее возмущение, а G5 — самую сильную магнитную бурю.
Ранее врач рассказала, как «метеозависимым» облегчить неприятные симптомы во время магнитных бурь. По словам специалиста, нельзя планировать дальнее путешествие, а также садиться за руль. Уровень неадекватности автоводителей во время магнитных бурь очень увеличивается.
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Дарья Осипова