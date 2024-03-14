Началась регистрация на соревнования среди молодежи в области инновационных технологий

Фото: iStock/dusanpetkovic
Открылась регистрация на соревнования, направленные на цифровую трансформацию социальной сферы России. Мероприятие проводит АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета».
Принять участие в соревнованиях могут студенты и выпускники в возрасте от 18 до 35 лет.
В рамках мероприятия участники будут совместно работать с ИТ-специалистами. Также будет осуществляться взаимодействие конкурсантов с представителями из различных сфер, в том числе: инженерии, медицины, дизайна, маркетинга, спорта и т.д.
Более подробно ознакомиться с правилами проведения мероприятия и оставить заявку на участие в соревновании можно на этом сайте.
Читайте также:
В Коломне проведут фестиваль-конкурс духовной поэзии
В России проходит конкурс «Старший вожатый Движения Первых»
Волоколамские воспитанники студии искусств выиграли международный конкурс
В рамках мероприятия участники будут совместно работать с ИТ-специалистами. Также будет осуществляться взаимодействие конкурсантов с представителями из различных сфер, в том числе: инженерии, медицины, дизайна, маркетинга, спорта и т.д.
Читайте также:
В Коломне проведут фестиваль-конкурс духовной поэзии
В России проходит конкурс «Старший вожатый Движения Первых»
Волоколамские воспитанники студии искусств выиграли международный конкурс
Анастасия Хохлова