Начальник ОМВД Коркино отстранен от должности

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Начальник главного управления МВД по Челябинской области Сергей Космачев освободит от должности лаву органов внутренних дел «Коркинский» Владимира Дякина.
На приеме граждан в ДК «Горняк» Сергей Космачев сообщил об отстранении руководителя городского отдела полиции Владимир Дякина после массовых волнений из-за убийства женщины-таксиста в Коркино, сообщает «КоммерсантЪ».
В октябре на представителей цыганской диаспоры составили 22 протокола об административных правонарушениях. По мнению Космачева, этих действий оказалось «недостаточно». После массовых потрясений, связанных с убийством, был проведён приём граждан в Челябинской области. На нем главы ГУ МВД по региону публично объявил о снятии должностных обязанностей с Владимира Дякина. Также будет проведена служебная проверка.
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Ольга Енгалычева