Начальник ОМВД Коркино отстранен от должности

Частная компания Deep Blue Aerospace объявила о продаже первых двух билетов на космическое путешествие, запланированное на 2027 год. Билеты были выставлены на продажу во время прямой трансляции в интернет-магазине Taobao и были распроданы всего за четыре минуты. Каждый билет обошелся покупателям в 1,5 миллиона юаней (примерно 210 тысяч долларов США). Об этом информирует гонконгское издание South China Morning Post.