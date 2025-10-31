Начальник ЦПК Роскосмоса Харламов покинет свою должность
Максим Харламов уходит с поста начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса 31 октября.
По данным ведомства, он принял решение покинуть занимаемую с 2021 года должность по собственному желанию. С 10 ноября временно исполняющим обязанности главы ЦПК станет командир отряда космонавтов, Герой России Олег Кононенко.
Харламов занимался планированием и организацией подготовки космонавтов. Его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Почёта.
Перед этим глава Роскосмоса признался, что у него спрашивают про кольцо на безымянном пальце чаще, чем о работе.
