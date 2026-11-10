Начальница почты в России присвоила многомиллионную сумму
В Камчатском крае бывшая начальница почтового отделения предстанет перед судом по обвинению в присвоении более 7,4 млн рублей с использованием служебного положения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По версии следствия, женщина совершила преступление в период с декабря 2022 по октябрь 2024 года, когда руководила отделением почтовой связи в селе Усть-Хайрюзово Тигильского района. Правоохранители полагают, что деньги, похищенные в особо крупном размере, она направляла на улучшение собственного финансового положения.
В ходе расследования фигурантка признала вину, однако причиненный ущерб не возместила. Уголовное дело передали в Тигильский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Москве грабители вырвали у прохожего из рук несколько миллионов рублей.
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