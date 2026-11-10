Начальница почты в России присвоила многомиллионную сумму

10 ноября 2026, 04:14

На Камчатке осудят экс-начальницу почты за хищение 7,4 млн рублей

Фото: iStock/ Oleg Elkov

В Камчатском крае бывшая начальница почтового отделения предстанет перед судом по обвинению в присвоении более 7,4 млн рублей с использованием служебного положения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.