В Татарстане после смерти школьницы от менингококка привили 310 человек
В Татарстане от менингококковой инфекции вакцинировали 310 человек, включая 225 детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по республике.
Соответствующие меры приняли после недавней гибели 12-летней школьницы. По данным ведомства, новых случаев заражения не регистрировали.
Напомним, 1 ноября стало известно о плохом самочувствии девочки в детском лагере в Бугульме — у нее наблюдались головная боль и высокая температура. На следующий день родители забрали ребенка, однако вскоре после госпитализации он скончался.
Предварительный диагноз — молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса — Фридериксена, менингококкцемия. В связи с трагедией следовали возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК: «Причинение смерти по неосторожности».
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