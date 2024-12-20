Началось заседание суда по делу об убийстве журналиста Рассела Бентли российскими военными

Рассела Бентли (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)
В Донецком суде сегодня началось заседание по делу об убийстве корреспондента Sputnik Рассела «Техаса» Бентли. Об этом информирует РИА Новости.
В зал суда под конвоем были доставлены обвиняемые, а также присутствовали прокурор, вдова погибшего журналиста Людмила Бентли и ее адвокат. Заседание проходит в закрытом режиме, что связано с особенностями дела.
Напомним, что Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году, вдохновленный мужеством и стойкостью местных жителей. В ходе военных действий он проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, собирая средства и передавая гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса. Кроме того, он неоднократно выражал поддержку российской специальной военной операции на Украине и был награжден орденами ДНР.
Четверо российских военных являются фигурантами дела об убийстве корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли в Донецке. По данным СК РФ, корреспондента подвергли пыткам, взорвали машину с его телом и затем скрыли останки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, что Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году, вдохновленный мужеством и стойкостью местных жителей. В ходе военных действий он проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, собирая средства и передавая гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса. Кроме того, он неоднократно выражал поддержку российской специальной военной операции на Украине и был награжден орденами ДНР.
Четверо российских военных являются фигурантами дела об убийстве корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли в Донецке. По данным СК РФ, корреспондента подвергли пыткам, взорвали машину с его телом и затем скрыли останки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова