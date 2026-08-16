Наивысшую угрозу из-за опасной инфекции объявили в трети штатов США
Уровень угрозы вспышки сальмонеллеза, связанной с отозванной партией куриных яиц, повысили до наивысшего в США. Об этом сообщает телеканал Fox Business со ссылкой на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
В конце июля птицеводческая компания Midwest Poultry Services отозвала почти 1,6 миллиона дюжин яиц из-за возможного заражения. С начала вспышки заболевание зафиксировалив 17 штатах у 98 человек, 26 из которых госпитализировали. Большинство заболевших выявили в Техасе, также подобные случаи фиксировали в Калифорнии, Неваде, Аризоне, Нью-Мексико и других регионах.
По данным FDA, угроза класса I присваивается при реальной вероятности серьезного вреда здоровью или летального исхода при употреблении зараженной продукции. Сальмонеллез проявляется высокой температурой, диареей, тошнотой, рвотой и болями в животе. Особую опасность инфекция представляет для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.
Ранее сообщалось, что побережье Балтийского моря в Германии оказалось покрыто токсичными сине-зелеными водорослями (цианобактериями) на фоне аномальной жары.
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