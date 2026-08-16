Наивысшую угрозу из-за опасной инфекции объявили в трети штатов США

16 августа 2026, 01:03

Статус наивысшей угрозы присвоили сальмонеллезу в 17 штатах США

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Уровень угрозы вспышки сальмонеллеза, связанной с отозванной партией куриных яиц, повысили до наивысшего в США. Об этом сообщает телеканал Fox Business со ссылкой на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).