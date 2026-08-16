Юный велогонщик погиб во время очередного заезда
19-летний велогонщик Финли Тарлинг из Великобритании погиб от травм, полученных при столкновении с легковым автомобилем на восьмом этапе многодневной гонки «Вуэльта Португалии». Об этом сообщает издание The Guardian.
Смертельная авария произошла на участке между Мелгасу и Фафе. Юноша выступал за команду NSN Development Team. Водитель, не связанный с гоночным кортежем, выехал на трассу. Автомобиль двигался по встречной волосе и врезался в пелотон. В результате валлиец получил тяжелые травмы и скончался на месте до приезда скорой.
В команде назвали его «любимым членом команды», отметив, что он был сыном, братом и другом для многих. Организаторы заезда и Португальская федерация велоспорта выразили соболезнования и сообщили, что остановили восьмой этап в связи с трагедией. В июне этого года спортсмен стал третьим в индивидуальной гонке среди юниоров до 23 лет на чемпионате Великобритании.
Ранее сообщалось, что россиянка погибла в страшной аварии во Вьетнаме через два дня после своего дня рождения.
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