Юный велогонщик погиб во время очередного заезда

16 августа 2026, 00:02

Британский велогонщик Тарлинг погиб в 19 лет на «Вуэльте Португалии»

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

19-летний велогонщик Финли Тарлинг из Великобритании погиб от травм, полученных при столкновении с легковым автомобилем на восьмом этапе многодневной гонки «Вуэльта Португалии». Об этом сообщает издание The Guardian.