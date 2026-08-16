У берегов Японии произошло мощное землетрясение
Возле побережья архипелага Кадзан, расположенного примерно в 1,2 тысячи километров южнее Токио, зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. Об этом говорится на сайте Главного метеорологического управления страны (JMA).
Подземные толчки произошли 16 августа в 04:33 по местному времени (15 августа в 22:33 мск). Их эпицентр находился более чем в ста километрах юго-восточнее острова Ио. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 130 километров. Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала. Угрозу цунами также не объявляли.
Ранее сообщалось, что возле побережья индонезийского острова Флорес зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6. Его эпицентр находился в 162 километрах от города Лабуан-Баджо с населением около 188 тысяч человек, а очаг залегал на глубине 35 километров.
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