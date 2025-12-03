Достижения.рф

Налоговая заблокировала счета фронтмена группы «Порнофильмы» Котлярова*

Фото: iStock/blinow61

Федеральная налоговая служба заблокировала счета лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* за долги. Об этом пишет «Постньюс».



Отмечается, что такое решение приняла межрайонная инспекция службы из-за налоговых задолженностей Котлярова.

«По информации источников, речь идет о долгах, связанных с деятельностью ИП Котлярова*. Исполнительных производств в отношении Котлярова сейчас нет», — говорится в материале.

В случае дальнейших нарушений сроков уплаты долгов материалы могут передать судебным приставам.

В июле текущего года прокуратура потребовала запретить песню группы «Порнофильмы» «Выключите гимн» и признать композицию экстремистским материалом.
Элина Позднякова

