Нападение с гвоздодёром в Кемерове: мужчина поджидал жертву и атаковал со спины
В Кемерове произошло нападение на мужчину с использованием гвоздодёра. Инцидент случился утром в районе Серебряного Бора. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
По предварительной информации, злоумышленник заранее поджидал жертву, сидя на лавочке неподалёку. Когда мужчина подошёл к своему автомобилю, нападавший внезапно атаковал его со спины и начал наносить удары гвоздодёром.
Пострадавший попытался защититься, а затем решил дать отпор. После этого злоумышленник, скрывавший лицо под капюшоном и маской, поспешил скрыться с места происшествия.
В настоящее время нападавшего разыскивают, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
