Напавший на участника СВО под Тулой подозреваемый задержан в ДНР

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Следственный комитет (СК) России по Тульской области сообщил, что полиция задержала подозреваемого в нападении на участника СВО в Донецкой народной республики (ДНР).
По данным следствия, инцидент произошел 23 февраля в городе Алексин, когда 26-летний местный житель открыл стрельбу из пистолета. 33-летний участник СВО, находившийся в отпуске и ставший свидетелем хулиганских действий, призвал мужчину бросить оружие, но в ходе борьбы получил ранение в живот.
Он был доставлен в больницу. Преступник скрылся и попытался открыть огонь по местным жителям, которые пытались его задержать, но ему удалось сбежать, и он не пострадал. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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Он был доставлен в больницу. Преступник скрылся и попытался открыть огонь по местным жителям, которые пытались его задержать, но ему удалось сбежать, и он не пострадал. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
«Сегодня на территории ДНР подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области. В ближайшее время мужчина будет передан следователям СКР для проведения следственных действий и предъявления обвинения», – говорится в сообщении Следственного комитета.
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Александр Климов