В российском регионе организатор БДСМ-мероприятий получил суровое наказание

18 августа 2025, 10:25

Организатор БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге получил наказание в виде обязательных работ

Фото: Istock/Wavebreakmedia

В Екатеринбурге организатор БДСМ-вечеринок получил наказание в виде обязательных работ. Станислав Словиковский, фигурант уголовного дела по статье о «публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и оскорбляющих религиозные чувства верующих», получил наказание в виде 200 часов обязательных работ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.