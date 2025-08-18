В российском регионе организатор БДСМ-мероприятий получил суровое наказание
В Екатеринбурге организатор БДСМ-вечеринок получил наказание в виде обязательных работ. Станислав Словиковский, фигурант уголовного дела по статье о «публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и оскорбляющих религиозные чувства верующих», получил наказание в виде 200 часов обязательных работ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
Инцидент, ставший причиной возбуждения дела, произошёл в мае прошлого года на базе отдыха под Екатеринбургом. В ночь на 25 мая там проходила эротическая вечеринка, которую прервали сотрудники правоохранительных органов. По данным следствия, на мероприятии присутствовали от 60 до 80 человек, включая несовершеннолетнюю девушку и её мать. Словиковский был задержан на месте.
Поводом для уголовного преследования стали фотографии с анонсами подобных мероприятий, размещённые в Telegram-канале. На одной из них была изображена полуобнаженная девушка в балаклаве, терновом венке и на фоне креста, что и вызвало резонанс.
Отмечается, что Словиковский свою вину не признал, а приговор может быть обжалован.
