В Московской области завершается подготовка уборочной техники к зиме

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье завершается подготовка специальной техники к зиме.
Об этом заявил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов. На совещании еженедельного штаба он обсудил с главами муниципалитетов готовность технической базы региона к зимнему периоду.
Особое внимание уделили комплектации мини-погрузчиков навесными роторными установками. Мини-погрузчик – это универсальная машина для зимней уборки территорий, в том числе узких улиц и проездов.
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Особое внимание уделили комплектации мини-погрузчиков навесными роторными установками. Мини-погрузчик – это универсальная машина для зимней уборки территорий, в том числе узких улиц и проездов.
«Бесперебойная работа коммунально-уборочного оборудования и достаточное число сотрудников – главные показатели готовности городских округов к зиме. Сегодня уже 45 округов предоставили сведения о закреплении водителей и механизаторов за спецтехникой», – пояснил зампред.По словам Мурашова, техническое оснащение напрямую влияет на качество и скорость приведения территорий в порядок. Поэтому специалисты активно работают над комплектацией мини-погрузчиков дополнительным навесным оборудованием. 17 муниципалитетов завершили этот процесс. До начала декабря должен быть готов весь регион.
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Лора Луганская