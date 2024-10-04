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В Московской области завершается подготовка уборочной техники к зиме

04 октября 2024, 20:18
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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В Подмосковье завершается подготовка специальной техники к зиме.
Об этом заявил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов. На совещании еженедельного штаба он обсудил с главами муниципалитетов готовность технической базы региона к зимнему периоду.

Особое внимание уделили комплектации мини-погрузчиков навесными роторными установками. Мини-погрузчик – это универсальная машина для зимней уборки территорий, в том числе узких улиц и проездов.


«Бесперебойная работа коммунально-уборочного оборудования и достаточное число сотрудников – главные показатели готовности городских округов к зиме. Сегодня уже 45 округов предоставили сведения о закреплении водителей и механизаторов за спецтехникой», – пояснил зампред.
По словам Мурашова, техническое оснащение напрямую влияет на качество и скорость приведения территорий в порядок. Поэтому специалисты активно работают над комплектацией мини-погрузчиков дополнительным навесным оборудованием. 17 муниципалитетов завершили этот процесс. До начала декабря должен быть готов весь регион.

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#зима
#подмосковье
#московская область
#владислав мурашов
События на Ближнем Востоке назвали причиной сбоя Telegram
Telegram объяснил сбои нагрузками из-за событий на Ближнем Востоке
04 октября 2024, 20:18

Фото: istockphoto/Urupong

Мессенджер Telegram объяснил недавние сбои беспрецедентной нагрузкой из-за событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщил 4 октября официальный аккаунт Telegram.
«В связи с недавними событиями на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, Telegram испытывает беспрецедентные нагрузки. В последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами с подключением и трудностями с доступом к медиа», — говорится в сообщении.

Пользователи столкнулись с проблемами в загрузке Telegram 3 октября после полудня. Масштабный сбой мессенджера начали регистрировать около 14:00. Сбой наблюдался в мобильной и десктопной версиях Telegram, а также в браузерной веб-версии. Пользователи жаловались, что не могут получать и отправлять сообщения, а также переключаться между экранами.

Ранее похожие серьезные сбои Telegram фиксировали 10 сентября, а также 21 августа.

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#telegram
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#мессенджеры
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12 серпуховских юнармейцев получили погоны и награды
04 октября 2024, 19:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Центре гражданско-патриотической работы «Серпухович» состоялась торжественная церемония назначений юнармейцев на должности. Им вручили погоны с внутренними званиями и грамоты в честь 10-летия создания центра, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Церемония прошла под звуки музыки и аплодисментов. 12 юнармейцев, стоя на построении перед родителями и товарищами, взяли на себя ответственность новых должностей. 10 из них были назначены на важные позиции, пять получили грамоты за активное участие в жизни центра», – говорится в сообщении.
Воспитанники вместе с родителями представили презентацию, содержащую информацию о ключевых событиях, в которых участвовали ребята за все годы существования «Серпуховича». В ней отражены яркие моменты и достижения подопечных центра.

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#подмосковье
#московская область
#родители
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Блогера Лерчек отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину
04 октября 2024, 19:42

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Суд отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, по делу о незаконном выводе 215 миллионов рублей за пределы России.
Отмечается, что в здании суда женщина расплакалась, прося не давать ей домашний арест, чтобы она могла обеспечивать детей.

Ранее в этот день сообщалось, что под домашний арест отправили и её бывшего супруга Артёма Чекалина.

Вину они оба не признают.

По данным следствия, Чекалины заключали контракты с иностранными компаниями при продаже своих марафонов. После с использованием положных документов они выводили деньги в зарубежные банки. Так, за полгода они смогли нелегальным путём вывезти из России 215 миллионов рублей.

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#блогер
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#деньги
#задержание
#операции
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Цена аренды жилья снова выросла в России
04 октября 2024, 19:39

Фото: iStock/fizkes

Согласно статистике сервиса Яндекс Аренда, в среднем стоимость аренды студии в городах-миллионниках России выросла на 4,5% за месяц.
При этом цена съёмных однокомнатных квартир прибавила 6,9% за месяц, «двушек» — 3,6% за месяц, «трёшек» — 3,1% за месяц.

«Подобный рост может быть связан с переходом собственников, которые временно отложили продажу недвижимости из-за низкого спроса на «вторичку», на рынок долгосрочной аренды. Среди таких «переходящих» квартир встречаются не только лоты из старого жилого фонда, но и квартиры в современных проектах, что также влияет на рост медианных ставок в городе», — пояснил в беседе с Газета.ру руководитель сервиса Роман Жуков.

Ранее основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский заявлял, что недвижимость в Москве выгоднее всего покупать в конце года.

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#аренда
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Россиянам раскрыли, какие цветы лучше не дарить учителям
Флорист Карелина не рекомендовала дарить учителям лилии
04 октября 2024, 19:30

Фото: iStock/Kuzmichstudio

Президент сообщества флористов России Светлана Карелина заявила, что есть ряд цветов, которые лучше не дарить, в частности в День учителя.
К таким цветам специалист отнесла цветы с сильным запахом, которые могут вызвать даже головную боль. К ним относятся лилии и гиацинты.

«Избегайте цветов с сильным ароматом, таких как лилии и гиацинты. Слишком сильный концентрированный аромат в помещении может вызвать головную боль и нежелательные аллергические реакции. Классические розы — отличный выбор для любого случая. При выборе сборного букета убедитесь, что цветы свежие и без дефектов. Композиции в корзине, ящичке или шляпной коробке — самый удобный вариант», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил подмосковных педагогов с наступающим Днём учителя и наградил лучших работников образования.

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Мишустин утвердил праздничные и выходные дни в 2025 году
04 октября 2024, 19:24

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Календарь опубликован пресс-службой российского правительства в Telegram-канале.
Соответствующее постановление о праздничных и выходных днях было подписано главой кабмина в пятницу.

По документу, длинные выходные ждут россиян с 1 по 8 января. Также в мае ожидаются выходные с 1 по 4 число и с 8 по 11-е.

Кроме того, четыре дня россияне будут отдыхать в июне – с 12 по 15 число.

После этого выходные ожидаются только в ноябре – со 2 по 4-е.


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#праздники
#выходные
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Воробьёв поздравил с 10-летием Физтех-лицея преподавателей и учеников
04 октября 2024, 19:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с 10-летием Физтех-лицей им. Петра Капицы в Долгопрудном. Он приехал в образовательный кластер в канун Дня учителя пообщаться с ребятами и педагогами, в том числе директором лицея Мариной Машковой.
«Я сегодня в этих прекрасных стенах, чтобы поздравить наших дорогих учителей – самых талантливых, отзывчивых, требовательных и профессиональных. Марина Геннадьевна, хочу поблагодарить всю команду за заметный вклад в образование не только нашего любимого Подмосковья, но и всей страны. Ребята учатся здесь с удовольствием, достигают больших результатов. Желаю вам, дорогие школьники, чтобы все самые смелые мечты, которые вы вынашиваете в своих светлых головах, реализовались», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Физтех-лицей – школа нового типа, задача которой – создание образовательной среды, раскрывающей творческий потенциал каждого ученика, воспитание гармоничной личности. В этом году лицей стал лучшей школой страны по конкурентоспособности выпускников в рейтинге РАЭКС, обогнав бессменного лидера МГУ.

В 2024-м юбилей празднует не только учебное заведение. Вся страна отмечает 130-летие со дня рождения легендарного физика, нобелевского лауреата Петра Леонидовича Капицы.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«За 10 лет мы стали одной из лучших школ в стране, построили Технопарк и Всероссийский школьный естественно-научный кластер, завоевали около ста золотых, серебряных и бронзовых медалей всех международных олимпиад. Мы побывали со научными проектами в Мексике, Индии, Турции, Корее и других странах. За это время к нам приехало много новых учителей из разных регионов», – рассказала Машкова.
Она поблагодарила Воробьёва за доверие и поддержку.
«Когда тебе доверяют, хочется жить и работать. Не было ни одного года, чтобы вы не приезжали и не звонили. Мы вместе с вами открывали Физтех-лицей, перерезали ленточку, а сегодня даём старт новому десятилетию», – добавила директор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В одной из лабораторий губернатор высадил в специальную среду саженец клубники «Андреевской». Весной педагоги и ученики планируют создать на территории Лицея ягодную поляну. В свой прошлый визит Воробьёв высаживал там яблоню, которую выпускники «Биохимтеха» посадят в саду образовательного кластера.

В лаборатории тестирования продуктов ученики 3-4 классов показали губернатору, как делают крем для мам. Кроме того, лицеисты продемонстрировали собственные разработки, в том числе тележку-вездеход «Марсоход», собранную на базе колёс велосипеда.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Воробьёву рассказали об авторской разработке коллектива «Биохимтеха». Это уникальный методический комплекс, позволяющий учащимся провести 24 эксперимента по биологии и химии. Разработку будут внедрять в профильных школах.

Сейчас 1160 ребят из разных уголков России обучаются в Фихтех-лицее по инженерно-физическому, информационно-технологическому, математическому, социально-экономическому, физико-математическому, физико-химическому, химико-биологическому, универсальному и лингвистическому профилям. На базе лицея имеются интернат, ФОК, спортивные площадки и пресс-центр.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Дети с пяти лет знакомятся с лабораторным оборудованием. Для них биология и химия становятся не абстрактными дисциплинами. У нас есть учебный виварий, которого нет нигде в мире, собственная лаборатория генной инженерии, лаборатория фармхимии, где дети уже начали делать кремы, а позже будут изготавливать пластыри, таблетки и капсулы. Три слова для «Биохимтеха» являются ключевыми: «Весело, легко и неакадемично», – рассказал руководитель направления «Биохимтех» Денис Трушников.
В прошлом году на базе Лицея на полную мощность заработал образовательный кластер естественно-научного направления. Там появились учебный корпус начальной школы, кампус для проживания и первый в России детский Технопарк. В его составе – 55 лабораторий.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ребята, закончившие образовательное учреждение, поступают в лучшие вузы страны. В этом году среди выпускников - 88 медалистов, 66 ребят, получивших высший балл на ЕГЭ и 16 мультистобальников.

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#образование
#долгопрудный
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Названо число квартир, продающихся в небоскрёбах Москвы
VSN Group: В небоскрёбах Москвы продаются более 3 тыс квартир
04 октября 2024, 18:50

Фото: iStock/Ershov_Maks

Согласно исследованию аналитиков VSN Group, в Москве продаются 3 675 квартир в 23 небоскребах на разных стадиях строительства.
Отмечается, что это число составляет 7% от общего количества лотов в «старой» Москвы.

«Количество небоскребов в Москве продолжит увеличиваться, что связано с отменой в городе предельной высотности зданий. Девелоперы, имеющие опыт строительства высотных проектов, будут использовать это. Но подобными мощностями обладают далеко не все застройщики, а после преодоления отметки в 150 м существенно увеличивается себестоимость строительства», — прокомментировала в беседе с Газета.ру генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.

Интересно, что квартирами премируют призёров Паралимпиады в Париже. Об этом заявил Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. По его словам, призёры могут получать также автомобили за свои успехи.

«Вопрос премирования государством победителей и призёров Паралимпиады в Париже обсуждается. Но уже сейчас чемпионов, призёров и участников Паралимпийских игр активно поощряют из региональных бюджетов субъектов РФ. Так, паралимпийцев премировали в Брянской области, Пермском крае, Санкт-Петербурге, Башкортостане. Им вручают денежные премии, квартиры, машины», – заявил в беседе с Metaratings.ru Рожков.

Ранее заммэра Москвы по вопросам строительства Владимир Ефимов заявил о том, что более 400 жителей Войковского района столицы переезжают в рамках программы реновации.

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#рф
#спортсмены
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Суд отклонил иск Поперечного* к Минюсту об исключении из реестра иноагентов
04 октября 2024, 18:41

Фото: iStock/Zolnierek

Замоскворецкий суд Москвы отказал комику и видеоблогеру Даниле Поперечному* в удовлетворении иска к Минюсту России, в котором тот требовал исключить его из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости.
Судья огласил решение, согласно которому в удовлетворении иска Поперечного* было отказано.

Напомним, что Поперечного* внесли в реестр Минюста в июне этого года. Из документа ведомства следует, что комик неоднократно выступал на информационных площадках, которые предоставлялись иностранными структурами, создавал материалы иноагентов, выступал против СВО и распространял недостоверные сведения о принимаемых российскими властями решениях.

В настоящее время комик проживает за пределами России.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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