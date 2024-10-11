В Подмосковье устранили 1,5 млн кубометров свалок на контейнерных площадках

Фото: пресс-служба Минтера МО
Более полутора миллионов кубометров навалов мусора на контейнерных площадках ликвидировали в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Ежегодный прирост перенакоплений отходов в Подмосковье составляет около 25%, поэтому требуется отлаженная система их вывоза. С начала года объём ликвидации навалов у контейнерных площадок региона составил более 1,5 млн кубических метров», — сказал зампред правительства Московской области — глава министерства Владислав Мурашов.Отмечается, что больше всего навалов на контейнерных площадках с начала текущего года устранили в Пушкинском городском округе — 116 тысяч кубометров. Второе место по этому показателю занял Раменской округ — 115, 4 тысяч кубометров. А замыкает топ-3 округ Подольск, где на контейнерных площадках ликвидировали 93,7 тыс. кубометров мусорных навалов.
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