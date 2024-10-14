Названы лучшие округа Подмосковья по модернизации контейнерных площадок

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
В Московской области ведётся работа по модернизации контейнерных площадок, она включает увеличение их площади, а также асфальтирование территории, о ходе работ рассказал в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств и ведомств, а также главами округов зампред правительства области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
«В первый этап проекта по модернизации контейнерных площадок вошли около 900 объектов, это самые «фонящие» контейнерные площадки. Ключевая задача — изменить количество контейнеров и сделать удобный подъезд для мусоровозов», — сказал Владислав Мурашов.Он добавил, что до конца текущего года должны быть модернизированы 295 контейнерных площадок, а в будущем — ещё 604. В настоящее время модернизация завершена на 13 площадках, 120 объектов находятся в работе. Лучшие результаты по реализации проекта показали городские округа Лыткарино, Люберцы, Богородский, Фрязино и Пушкинский — там выполнено 100% намеченных работ.
Владислав Мурашов также сообщил, что ведётся работа по внедрению единых правил обустройства контейнерных площадок, включающих установку знаков, запрещающих парковку автомобилей на пути проезда мусоровоза, и нанесение разметки.
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