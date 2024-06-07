Подмосковная система «Безопасный регион» выявила за месяц 350 сбросов мусора из автомобилей

Фото: пресс-служба Минчистоты
Камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали в мае в Подмосковье более 350 сбросов мусора из автомобилей. Такие данные привёл зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«Выявлять сброс мусора из машин инспекторам помогают камеры «Безопасного региона». Они установлены рядом с контейнерными площадками и круглосуточно регистрируют, что происходит на прилегающей территории. Только в мае было зафиксировано более 350 случаев выброса мусора из автомобилей», – отметил Мурашов.Как пояснили в пресс-службе Минчистоты, камера снимет номер транспортного средства, после чего владелец получает штраф. Для граждан от составляет до 70 тыс. рублей, для должностных лиц – до 100 тыс., а для юрлиц – до 200 тыс. рублей.
По данным министерства, в этом году сумма штрафов уже превысила 1,9 млн. рублей.
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Лора Луганская