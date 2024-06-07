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Подмосковная система «Безопасный регион» выявила за месяц 350 сбросов мусора из автомобилей

07 июня 2024, 15:07
Фото: пресс-служба Минчистоты

Фото: пресс-служба Минчистоты

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Камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали в мае в Подмосковье более 350 сбросов мусора из автомобилей. Такие данные привёл зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«Выявлять сброс мусора из машин инспекторам помогают камеры «Безопасного региона». Они установлены рядом с контейнерными площадками и круглосуточно регистрируют, что происходит на прилегающей территории. Только в мае было зафиксировано более 350 случаев выброса мусора из автомобилей», – отметил Мурашов.
Как пояснили в пресс-службе Минчистоты, камера снимет номер транспортного средства, после чего владелец получает штраф. Для граждан от составляет до 70 тыс. рублей, для должностных лиц – до 100 тыс., а для юрлиц – до 200 тыс. рублей.



По данным министерства, в этом году сумма штрафов уже превысила 1,9 млн. рублей.

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В школе Истры провели испытания системы спасения людей с высоты
07 июня 2024, 15:09

Фото: пресс-служба администрации г.о. Истра

Испытания оборудования, позволяющего спасать людей с высоких этажей и крыши во время пожара, провели в Павловской средней общеобразовательной школы в деревне Чёрная городского округа Истра, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках испытания с третьего этажа учебного учреждения эвакуация проводилась через спасательные косынки, а для эвакуации со второго этажа использовалась специальная лестница. В числе ассистентов были руководители и педагоги школ», — написала в своём Telegram-канале глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
Она отметила, что испытания прошли успешно, так что теперь рассматривается вопрос об оснащении всех школ муниципалитета таким оборудованием для экстренной эвакуации.

Оборудование выпускает компания «Самоспас», она расположено на территории округа Истра.

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#татьяна витушева
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#безопасность
#школа
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В Кемеровской области предъявлено обвинение фигурантам дела о ДТП с трамваями
07 июня 2024, 15:03

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Обвинение предъявлено руководителю и мастеру «Кемеровской электротранспортной компании», которых задержали по делу об аварии с трамваями в Кемерово. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
По версии следствия, задержанные выпустили в рейс неисправный трамвай, который столкнулся с другим транспортным средством. Имена фигурантов не называются ведомством.

«Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – сказано в сообщении ведомства.

Столкновение двух трамваев произошло накануне. В результате случившегося пострадали, по последней информации, 140 человек, включая десятерых детей. Один человек погиб. Сейчас следствие проводит допросы и назначает экспертизы. В Кремле отметили, что авария в Кемерово является страшной.

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#следствие
#новости
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ЕГЭ по иностранным языкам и информатике сдают 15 тыс. школьников Подмосковья
07 июня 2024, 14:53

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Почти 15 тысяч выпускников подмосковных школ сдают ЕГЭ по информатике и иностранным языкам, экзамен проводится 7 и 8 июня, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Информатику сдают более 7,7 тыс. школьников. Участникам экзамена разрешено пользоваться системой программирования, редактором электронных таблиц и текстовым редактором, выход в интернет категорически запрещён. ЕГЭ по иностранным языкам сдают более 7,1 тыс. человек, большинство выбрало английский», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что 7 июня для проведения ЕГЭ было открыто 200 специальных пунктов, 8 июня откроют 149 таких пунктов.

Результаты аттестации по информатике станут известны не позднее 21 июня, по иностранным языкам — не позднее 26 июня.

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#язык
#минобразования мо
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Ходим по водичке босиком: Психолог объяснила, как заснуть, если вы проснулись посреди ночи
Психолог Кардиакос: Заснуть посреди ночи можно, просветив себя фонариком изнутри
07 июня 2024, 14:46

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Даже если вы быстро засыпаете и не имеете никаких проблем со сном, вы наверняка просыпались посреди ночи. Обычно после такого подъема очень тяжело вновь уснуть.
В беседе с «Радио 1» клинический психолог Анастасия Кардиакос рассказала о нескольких техниках, которые помогут быстро заснуть.

Есть два пути, когда мы говорим о плохом сне. Первый — это предотвратить плохое засыпание. По ее словам, нужно работать с источником. Второй — это помочь. Есть определенные ритуалы и действия, которые помогут снова уснуть.

«Первая основная методика — это методика по замедлению дыхания и успокоению. Мы из стрессового, проснувшегося, активного дыхания переводим в спокойное. Методика «4 — 7 — 8». Мы вдыхаем: раз, два, три, четыре. Задерживаем дыхание и считаем: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, а после выдыхаем. Вот здесь мы учимся концентрироваться на счете и регулируем вдох и выдох. Самое главное делать промежуток, внутри которого дыхание задерживается», — сказала Анастасия.

Психолог рассказала, что иногда человек считает быстрее. Однако придерживаться необходимо именно методики «4 — 7 — 8». Главный её критерий — выдох должен быть длиннее вдоха.

«Следующая методика — последовательная мышечная релаксация. Это про то, что мы, когда ложимся, начинаем расслаблять последовательно каждую свою мышцу. Мы делаем вдох и на выдохе расслабляем мышцы лица. Еще раз вдох и на выдохе расслабляется мизинчик. Потом вдох и на выдохе средний палец. Потом можем даже повторять, перепроверять. На вдохе просто вдох, а на выдохе мы фокусируемся на той части тела, которую расслабляем», — объяснила специалист.

Она отметила, что при выполнении этой методики люди понимают, что у них были зажаты скулы или неудобно лежала нога.

«Есть еще метод фонарика. Мы фонариком просвечиваем аккуратненько себя изнутри. Таким теплым фонариком, который помогает расслабиться. И последовательно расслабляем мышцы. Это расслабление со вниманием обязательно происходит на выдохе», — пояснила эксперт.
Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями
Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями

Следующая методика — это приятное убаюкивание. Самое главное в ней — сосредоточиться на приятном.

«Это важно вообще, кстати, не только ночью, но и днем, когда мы умеем найти тот островок приятных мыслей, в который нам хочется погрузиться. Мы можем фантазировать, как едем на отдых. Как мы там по водичке босиком ходим, теплое солнышко. Прям погружаться в одну из своих самых приятных фантазий», — рассказала Анастасия.

По её словам, даже если вас расстраивает ваш внешний вид на отдыхе, представить нужно образ, который вам нравится. Нужно позволить мечте помочь вам. Она объяснила, что погружаясь человек быстрее засыпает.

«Убаюкивание – это тоже визуализация, но здесь мы представляем, что нас вот кто-то убаюкивает, как мама. Представляем, что мы маленькие-маленькие. Это убаюкивание создает прям покачивание», — объяснила она.

Эксперт отметила, что здесь нужно обязательно закутаться в одеяло.

«Следующая методика — счет от 100 до 1 с выдохом. Это означает так: 100, вдох, 99, выдох. На цифры мы выдыхаем. Потом вдох, 98. То есть в отличие от привычного: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, мы овец считаем — это проще. Сознанию это дается намного проще, поэтому человек в активном состоянии больше остается. Мысли более подвержены отвлечению. То есть, когда мы делаем что-то автоматически, больше вероятности, что возникнет параллельная мысль, а здесь, когда мы считаем от 100 до 1, мы делаем реже. Поэтому наши мысли сосредоточены в основном на этом счете, а это не трудные мысли. От них проще уснуть», — рассказала специалист.
«Эмоции нужно проживать»: К чему может привести гипернакопление
«Эмоции нужно проживать»: К чему может привести гипернакопление

Когда мы просыпаемся у нас могут быть раздражители — духота, жажда, неудобные носки, резинка на волосах. Психолог рекомендует перепроверить нет ли раздражителей на вашем теле или окружении, когда они удаляются, засыпать становится намного приятнее. Если дело касалось неприятного сна, мы помогаем себе методом заезженной посылки — говорим себе, что это был просто сон, а после переключаемся на методики. Помимо этого, специалист рекомендует не включать яркий свет и телефон.

«Свет перестраивает нас, меняется выработка мелатонина и других гормонов. Старайтесь не переключать спокойное состояние в активную деятельность: говорить вслух, долго ходить, есть, сидеть в телефоне», — рассказала она.

Эксперт рекомендует не смотреть на время. Порой психологическое подтверждение, где человек увидев ночь на часах, может вызвать большее беспокойство, усилившись оценкой «я проснулся ночью, время всего 2», заключила Анастасия.

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#отдых
#сон
#человек
#психолог
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Евгения Хрусталёва возглавила городской округ Домодедово
07 июня 2024, 14:29

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Евгения Хрусталёва стала главой городского округа Домодедово. Такое решение принял на заседании в пятницу Совет депутатов муниципалитета.
О том, что Хрусталёва будет исполнять обязанности главы городского округа, губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил в начале мая.

До этого муниципалитет возглавлял Михаил Ежокин, который сложил полномочия по собственному желанию. Хрусталёва ранее работала его заместителем.

Евгения Михайловна Хрусталёва окончила Московский государственный металлургический институт по специальности экономиста, прошла профессиональную переподготовку по направлению «Управление государственными и муниципальными закупками».

Начала трудовую деятельность в сфере делопроизводства и бухгалтерского учёта, в разные годы работала на сельскохозяйственном предприятии ОАО Птицефабрика «Центральная» во Владимирской области, ЗАО «АПК «Константиново», была исполнительным директором ООО «Моссельпром», занимала руководящие должности на предприятиях ООО «Моссеельхоз» и ООО «Агро-Капитал».

В 2015 году Хрусталёва устроилась в администрацию городского округа Домодедово на должность замруководителя администрации-председателя комитета по управлению имуществом, а в 2016 году её повысили до позиции заместителя главы. За годы плодотворной работы в муниципалитете награждена благодарственным письмом Мособлдумы.

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#домодедово
#евгения хрусталева
#подмосковье
#московская область
#глава
#андрей воробьёв
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Хинштейн: задержан директор Трамвайно-троллейбусного управления Самары Ефремов
07 июня 2024, 14:16

Фото:istockphoto/Sinenkiy

Директор Трамвайно-троллейбусного управления Самары Михаил Ефремов задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Самарского избирательного округа Александр Хинштейн. Уточняется, дело связано с махинациями более чем на 100 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее парламентарий сообщал о задержании замглавы Безенчукского района Самарской области Владимира Малежика. Его подозревают во взяточничестве. По данным Хинштейна, «общая сумма поборов составила почти 400 тысяч рублей». Также была информация, что Малежик во всем сознался.

А тем временем стало известно, что связывало генерала юстиции, отбывающего наказание в колонии за коррупцию и впоследствии умершего, с одним из самых главных воров в России. Детали в материале «Радио-1».

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#взятка
#задержание
#самарская область
#новости
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Раскрыт возможный соучастник дела генерала Попова
Генерал-майор Иван Попов действовал вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым
07 июня 2024, 14:15

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обвиняется в совершении хищений совместно с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным следствия, преступления совершались через «обман и злоупотребление доверием», а также с использованием служебного положения.

Генерал-лейтенант Цоков погиб летом 2023 года в зоне специальной военной операции. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.

Ранее сообщалось, что Попов дал показания, разоблачающие других участников преступной группы.

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#операции
#суд
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В Подмосковье колледжи переходят на углубленную программу подготовки
07 июня 2024, 14:09

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Подмосковные колледжи переходят на углубленную программу подготовки специалистов. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Переход на новую систему обучения стартует 1 сентября 2024 года.

«Ранее на 1 и 2 курсе колледжей программа была построена таким образом, что студент изучал общеобразовательные дисциплины как бы доучиваясь после школы. А теперь даже общеобразовательные предметы будут погружать в профессию. Например, студент-электромонтажник в рамках курса физики будет изучать те темы, которые в первую очередь направлены на получение будущей профессии», — поделился первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

В пробный период на углубленную программу переведут только 36 специальностей.Далее проект будет развиваться и затронет другие специальности.

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#минобразования мо
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#профессии
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Глава Химок Волошин проверил ход благоустройства лесопарка
07 июня 2024, 14:08

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Второй этап благоустройства начался в Химкинском лесопарке, ход работ проверил глава городского округа Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Химкинский лесопарк — это самая большая зеленая зона округа, мы благоустраиваем здесь более 130 гектаров. Наша задача — провести работы бережно и сохранить экосистему лесопарка», — отметил Дмитрий Волошин.
В рамках второго этапа благоустройства Химкинского лесопарка планируется очистить расположенные там пруды, обустроить систему водоотведения, проложить лыжероллерную трассу и установить входные группы. Работы завершат осенью текущего года.

В администрации округа напомнили, что в ходе первого этапа благоустройства в лесопарке привели в порядок территорию площадью около 50 га, установили детский городок, лавочки, уличное освещение, организовали площадку для выгула собак и проложили пять километров тропиночной сети.

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#химки
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#благоустройство
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