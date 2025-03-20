НАСА не заплатила сверхурочные застрявшим на МКС астронавтам

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Пробывшие на МКС 286 дней вместо недели астронавты не получили от НАСА сверхурочных. Об этом пишет издание New York Times.
Уточняется, что Суни Уильямс и Бутч Уилмор прибыли на МКС в начале июня прошлого года. Полет осуществлялся, чтобы испытать корабль Boeing Starliner.
Однако у космического судна обнаружились проблемы с двигателем. В результате астронавтам удалось вернуться только 19 марта на Crew Dragon компании SpaceX.
Как отметили авторы, ссылаясь на представителя НАСА, Уилмор и Уильямс получают пять долларов в сутки в рабочих командировках.
Таким образом к годовой зарплате в размере примерно 150 тысяч долларов они получили приблизительно еще 1,5 тысячи, резюмировали журналисты.
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Однако у космического судна обнаружились проблемы с двигателем. В результате астронавтам удалось вернуться только 19 марта на Crew Dragon компании SpaceX.
Как отметили авторы, ссылаясь на представителя НАСА, Уилмор и Уильямс получают пять долларов в сутки в рабочих командировках.
Таким образом к годовой зарплате в размере примерно 150 тысяч долларов они получили приблизительно еще 1,5 тысячи, резюмировали журналисты.
Ранее канадская семья раскрыла причины переезда в Липецкую область.
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Никита Кротов