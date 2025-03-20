Суд взыскал с экс-руководителей Курской корпорации развития более 4 миллиардов рублей

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Экс-руководители Корпорации развития Курской области обязаны выплатить государству более 4,1 миллиарда рублей по решению Ленинского районного суда Курска. Информацию передали в Telegram-канале Объединённой пресс-службы судебной системы Курской области.
Основанием для взыскания стали нарушения при установке бетонных пирамид в приграничных зонах, которые должны были защищать регион.
Как следует из материалов дела, Корпорация развития Курской области, выступавшая заказчиком работ, допустила использование некачественных материалов при создании защитных сооружений.
Более того, суд взыскал с указанных физических и юридических лиц госпошлину размером в 900 тысяч рублей.
Также передавали, что урожай фруктов и ягод может сократиться из-за неожиданных холодов. По словам многих экспертов, ущерб будет точно, но масштабы его определить невозможно. Москва и Подмосковье относятся к зоне рискового земледелия, а это говорит о том, что далеко не все культуры благополучно пережили зиму.
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Как следует из материалов дела, Корпорация развития Курской области, выступавшая заказчиком работ, допустила использование некачественных материалов при создании защитных сооружений.
«19 марта Ленинский районный суд рассмотрел в закрытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Генеральной прокуратуры к девяти физическим лицам и восьми организациям о взыскании денежных средств в доход государства. Иск генпрокуратуры к Владимиру Лукину, Игорю Грабину, Снежане Мартьяновой, Юрия Бессонова и другим лицам, а также организациям о взыскании свыше 4,1 млрд рублей был удовлетворен», — говорится в сообщении.
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Более того, суд взыскал с указанных физических и юридических лиц госпошлину размером в 900 тысяч рублей.
«Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курский областной суд», — уточняется в пресс-службе.Ранее сообщалось, что ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в беседе с «Радио 1» рассказал, как погода порадует москвичей в ближайшее время.
Также передавали, что урожай фруктов и ягод может сократиться из-за неожиданных холодов. По словам многих экспертов, ущерб будет точно, но масштабы его определить невозможно. Москва и Подмосковье относятся к зоне рискового земледелия, а это говорит о том, что далеко не все культуры благополучно пережили зиму.
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Мария Моисеева