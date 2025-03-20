Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Суд взыскал с экс-руководителей Курской корпорации развития более 4 миллиардов рублей

Суд взыскал с экс-руководителей Курской корпорации развития более 4 миллиардов рублей

Суд взыскал с экс-руководителей Курской корпорации развития ₽4,1 млрд
Фото: iStock/utah778

Фото: iStock/utah778

Экс-руководители Корпорации развития Курской области обязаны выплатить государству более 4,1 миллиарда рублей по решению Ленинского районного суда Курска. Информацию передали в Telegram-канале Объединённой пресс-службы судебной системы Курской области.
Основанием для взыскания стали нарушения при установке бетонных пирамид в приграничных зонах, которые должны были защищать регион.

Как следует из материалов дела, Корпорация развития Курской области, выступавшая заказчиком работ, допустила использование некачественных материалов при создании защитных сооружений.

«19 марта Ленинский районный суд рассмотрел в закрытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Генеральной прокуратуры к девяти физическим лицам и восьми организациям о взыскании денежных средств в доход государства. Иск генпрокуратуры к Владимиру Лукину, Игорю Грабину, Снежане Мартьяновой, Юрия Бессонова и другим лицам, а также организациям о взыскании свыше 4,1 млрд рублей был удовлетворен», — говорится в сообщении.
«Пора перестать хайповать на этой теме»: Депутат из Тарусы объяснил свой призыв о мини-юбках, процитировав Путина
«Пора перестать хайповать на этой теме»: Депутат из Тарусы объяснил свой призыв о мини-юбках, процитировав Путина
Более того, суд взыскал с указанных физических и юридических лиц госпошлину размером в 900 тысяч рублей.

«Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курский областной суд», — уточняется в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в беседе с «Радио 1» рассказал, как погода порадует москвичей в ближайшее время.

Также передавали, что урожай фруктов и ягод может сократиться из-за неожиданных холодов. По словам многих экспертов, ущерб будет точно, но масштабы его определить невозможно. Москва и Подмосковье относятся к зоне рискового земледелия, а это говорит о том, что далеко не все культуры благополучно пережили зиму.

Читайте также:

«Мощнейшая бойня 21 века»: 19-летний парень сел за тройное убийство и план расстрела 30 детей

В Турции люди начали «кастрюльный бунт» после задержания мэра Стамбула

Журналист Губерниев изменил слова песни про Путина в честь рекорда Дзюбы
#суд
#дело
#нарушения
#ущерб
#люди
#деньги
«Пора перестать хайповать на этой теме»: Депутат из Тарусы объяснил свой призыв о мини-юбках, процитировав Путина
Калужский депутат Руденко призвал не хайповать на его призыве о мини-юбках
19 марта 2025, 23:50

Фото: iStock/MoustacheGirl

Депутат Городской думы от партии ЛДПР и председатель комиссии по ЖКХ города Тарусы Евгений Руденко, который на днях призвал женщин почаще носить короткие юбки для повышения демографии в России, заявил, что его предложение не нарушает ни закон, ни этику, и призвал перестать хайповать на этой теме.
«Я высказал свое личное мнение на своей личной странице. Как сказал наш президент: "У нас нет вакханалии запретов". Ничего противозаконного в моих действиях нет. Неэтичным я считаю мусолить третий день эту тему во всех СМИ, как будто других, действительно важных проблем не существует», — сказал Руденко в беседе с «Газетой.Ru».

Он также призвал общество перестать «хайповать» на этой теме.

Напомним, Евгений Руденко призвал женщин носить мини-юбки для «повышения демографии России». После этого на него обрушилась волна критики со стороны подписчиков, коллег из Тарусы, депутатов Госдумы и даже Русской православной церкви.

В свою очередь депутат ГД Виталий Милонов заявил, что демографию повышает серьёзный настрой двух взрослых людей, которые хотят построить семью, а вот короткие юбки провоцируют «лишь похоть и блуд».

Читайте также:

«Дурость»: Протоирей Ткачев жестко ответил на призыв депутата носить женщинам мини-юбки

«Тебя забыли спросить»: Ксения Собчак обматерила депутата, призвавшего россиянок носить мини-юбки

В ГД раскритиковали калужского депутата за призыв носить мини-юбки для повышения демографии
#президент
#призыв
#общество
#сми
#ксения собчак
#мнение
#депутат
#виталий милонов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, где похоронят Бедроса Киркорова
Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
19 марта 2025, 23:30

Фото: iStock/dragana991

Народного артиста России Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Филиппа Киркорова.
По данным издания, Киркорова-старшего похоронят 21 марта. При этом отмечается, что время церемонии прощания пока неизвестно.

Напомним, Бедрос Киркоров скончался 18 марта на 93-м году жизни. Причиной его смерти стала остановка сердца.

В последние месяцы артист боролся с тяжёлой болезнью. У него появились осложнения на фоне проблем с сердцем. Он не оставил завещания, и теперь все его имущество перейдет сыну. Известно, что Бедрос Киркоров владел двумя квартирами в Москве и загородным домом в Болгарии.

Читайте также:

«Не показывал вида, что ему плохо»: критик Соседов высказался об умершем Бедросе Киркорове

Иосиф Пригожин: Бедрос Киркоров был окутан заботой Филиппа и внуков

«Жертва неграмотной терапии»: Врач раскрыл истинную причину смерти отца Киркорова
#имущество
#врач
#остановка
#артист
#пригожин
#киркоров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы простые способы почистить украшения в домашних условиях
Геммолог Шамилова: украшения можно чистить газированной водой
19 марта 2025, 23:19

Фото: iStock/Stanislav Sablin

Чистить украшения необходимо не реже чем раз в два-три месяца. Геммолог и владелец ювелирного дома EIRINE Ирина Шамилова рассказала о простых и безопасных способах очистки ювелирных изделий с бриллиантами.
«Самый доступный способ — очистка с помощью обезжиривающего средства, например, жидкости для мытья посуды. Смешайте теплую воду с небольшим количеством средства и погрузите украшение в раствор на 30 минут, затем аккуратно почистите камни мягкой щеткой. После этого промойте украшение теплой водой и высушите замшевой тканью», — рассказала Шамилова в беседе с «Известиями».

Она уточнила, что этот метод очень подходит для ограненных бриллиантов, так как очищает даже труднодоступные места.

Также эксперт посоветовала использовать газированную воду для быстрой очистки украшений. По ее словам, его надо оставить в стакане с минералкой на ночь. За это время углекислый газ удалит всю налипшую грязь. Утром изделие нужно промыть водой и вытереть мягкой тканью.

Для дезинфекции украшения можно опустить его на несколько минут в емкость с водкой, потом также промыть и высушить.

Шамилова отметила, что украшения необходимо самостоятельно чистить раз в два-три месяца. Для глубокой очистки можно раз в год сдавать ювелирные изделия соответствующему специалисту.

Читайте также:

«Постучать старым колечком»: Марина Кравец научила, как правильно просить у мужчин дорогие подарки

Ксении Бородиной вернули бриллиантовую подвеску, которую она пыталась найти с помощью полиции

«Теория неожиданного красного»: стилист рассказала, как сделать эффектный образ
#эксперт
#газ
#украшения
#ночь
#стилист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Садоводам рассказали о подготовке рассады в марте
Депутат ГД Чаплин: томаты перец и баклажаны стоит сажать в начале марта
19 марта 2025, 22:46

Фото: iStock/Anna Korneva

Для богатого урожая томаты, перец и баклажаны стоит сажать в начале марта. Такой совет садоводам дал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Март — это старт для многих овощных культур. Именно сейчас мы закладываем основу для обильного урожая, выращивая здоровую и крепкую рассаду. Важно помнить, что каждый регион имеет свои особенности, поэтому необходимо учитывать климатические условия при выборе культур и сроков посева», — рассказал Чаплин «Известиям».

Он посоветовал начинать сажать томаты, перец и баклажаны. При этом депутат посоветовал правильно выбирать сорта и сажать адаптированные к региону проживания.

Тем временем в столичный регион скоро вернется весеннее тепло. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Ночью в субботу по области температура воздуха будет колебаться от нуля до минус пяти градусов, в Москве — не опустится ниже нуля градусов. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 4–9 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до плюс 6–11 градусов», — спрогнозировал синоптик.

В начале следующей недели станет еще теплее, и воздух прогреется до 14-16 градусов тепла, добавил Ильин.

Читайте также:

Дачный сезон в Москве может начаться раньше из-за аномального тепла

Подмосковные коммунальщики начали готовиться к весенне-летнему сезону

Весеннее равноденствие 20 марта: история, традиции и приметы
#история
#часы
#температура
#традиции
#тепло
#воздух
#регион
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог раскрыла, стоит ли сохранять брак ради детей
Психолог Голубева: лучше два счастливых родителя, чем один несчастный ребенок
19 марта 2025, 21:58

Фото: iStock/RomoloTavani

Решение о сохранении семьи ради детей всегда очень личное и индивидуальное, а также зависит от многих факторов. Об этом рассказала психолог Майя Голубев.
«Однозначного ответа на вопрос "сохранять ли семью ради детей" не существует. Важно тщательно взвесить все "за" и "против", учитывая интересы всех членов семьи. Например, если партнер бьет супругу, то тут сомнений нет — нужно бежать от такого человека подальше. А если, например, пара спорит из-за того, кто должен вынести мусор, то это проблема решаема», — заявила Голубева в беседе с RuNews24.ru.

При этом специалист подчеркнула, что развод родителей всегда является стрессом для ребенка. Когда ребенок растет в полной семье, он испытывает чувство безопасности, а родители могут вдвоем заниматься воспитанием.

Однако, если ребенок растет в семье, где нет любви, может перенять нездоровые модели поведения и в будущем столкнется с трудностями в построении собственных отношений. Голубева отметила, что сохранение несчастливых отношений приведет к неудовлетворенности жизнью, что негативно скажется на ребенке.

Так, эксперт подчеркнула, что дети нуждаются в счастливых и психологически здоровых родителях, и если взрослые несчастливы вместе, то развод станет лучшим решением для всех членов семьи.

Читайте также:

Психолог назвала главные причины повышенной тревожности у россиян и методы борьбы с ними

Психолог рассказала, о чем говорит страх невыключенного дома утюга

«Биполярка, СДВГ, тревоги и депрессии»: названы болезни современного поколения
#психолог
#дети
#ребёнок
#страх
#эксперт
#мусор
#родители
#развод
#семьи
#дома
#болезни
Следите за нашими новостями
в удобном формате