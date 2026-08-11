Катавшийся на гидроцикле в Каспийском море подросток ушел под воду, его ищут
В акватории Каспийского моря продолжаются поиски подростка, пропавшего во время катания на гидроцикле. Об этом стало известно сегодня, 11 августа.
Инцидент произошел в районе Черных камней около 14:00. По информации SHOT, молодой человек внезапно скрылся под водой.
К спасательной операции привлекли пять человек и три единицы техники. Однако на текущий момент найти юношу не удалось.
Ранее подросток нырнул в реку, спасаясь от аномальной жары, и утонул. Все случилось за рубежом. Подробности в нашем материале.
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