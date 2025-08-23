В аэропорту Петербурга ввели временные ограничения на полёты

23 августа 2025, 15:09

Росавиация сообщила о временных ограничениях на полёты в Петербурге

Фото: Istock/Chalabala

В аэропорту Санкт-Петербурга введены временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов. Соответствующая информация была распространена официальным представителем Росавиации Артёмом Кореняко в его Telegram-канале.





В своём сообщении Кореняко подтвердил факт введения ограничений, но не уточнил их причины и предполагаемую продолжительность.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации.