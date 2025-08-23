В аэропорту Петербурга ввели временные ограничения на полёты
Росавиация сообщила о временных ограничениях на полёты в Петербурге
В аэропорту Санкт-Петербурга введены временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов. Соответствующая информация была распространена официальным представителем Росавиации Артёмом Кореняко в его Telegram-канале.
В своём сообщении Кореняко подтвердил факт введения ограничений, но не уточнил их причины и предполагаемую продолжительность.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации.Ожидается, что Росавиация и оператор аэропорта предоставят дополнительные разъяснения позже. Пассажирам, у которых запланирован вылет или прилёт в петербургский аэропорт, рекомендовано уточнять актуальную информацию о статусе своих рейсов у авиаперевозчиков.
