Нашли книгу Эразма Роттердамского 417-летней давности, которую считали утраченной

23 октября 2026, 21:58

Rijnmond: В США антиквар обнаружил редкое издание Эразма Роттердамского

Фото: istockphoto/romeo-f

В Остине (штат Техас, США) местный антиквар Джон Толен обнаружил издание 1609 года книги нидерландского философа, педагога и богослова Эразма Роттердамского, которое ранее считалось утраченным. Об этом сообщает телеканал Rijnmond.





Речь идет об издании La civilité puerile («Правила вежливости для детей») — французской переработке пособия мыслителя о хороших манерах для детей. В частности, Эразм советует мыть руки перед едой, желать здоровья чихнувшему и стричь ногти. Антиквар предположил, что подобные книги прежде всего предназначались для ежедневного использования, поэтому их нет в собраниях библиотек.





«Обнаружив эту книгу, мы нашли и неизвестный фрагмент истории и влияния идей Эразма. Этот экземпляр — единственный сохранившийся в мире из тиража, который, возможно, составлял тысячу экземпляров», — поделился Толен.