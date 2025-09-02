Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях

02 сентября 2025, 05:27

В России объявили штормовое предупреждение из-за смерчей и заморозков

Фото: iStock/Germanovich

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о масштабных опасных погодных явлениях в начале сентября в Южном, Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, включая смерчи, заморозки и мокрый снег.