Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о масштабных опасных погодных явлениях в начале сентября в Южном, Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, включая смерчи, заморозки и мокрый снег.
По данным Гидрометцентра России, в ближайшие дни страну ожидают экстремальные погодные условия. Научный руководитель учреждения Роман Вильфанд в беседе с ТАСС сообщил, что 2 и 3 сентября в Краснодарском крае пройдут ливни с грозами, сильные дожди, град и шквалистый ветер до 22 м/с1. Существует риск образования смерчей на Черноморском побережье от Анапы до Сочи.
3 сентября опасная погода распространится на регионы Северного Кавказа. Сильные дожди, грозы и град ожидаются в Северной Осетии, Ставропольском крае, Ингушетии и Чеченской Республике. На Урале ожидаются первые осенние заморозки: температура в Свердловской области может опуститься до минус 2 градусов, в Курганской области — до минус одного градуса.
Сибирь также окажется во власти неспокойной погоды. В Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии, Туве и на юге Красноярского края прогнозируются сильные дожди, местами с мокрым снегом в горах, град и ветер до 25 м/с. 2 и 3 сентября в Иркутской области ожидаются ливни и грозы с последующими сильными осадками.
На Дальнем Востоке ожидается похолодание. На севере Камчатки и в Магаданской области ночная температура может опуститься до минус 3-5 градусов. В отдельных районах Якутии 3 сентября прогнозируются ливневые дожди с грозами, а в горах Республики Алтай — дожди с мокрым снегом.
