Сбербанк предотвратил хищения на 240 млрд рублей за восемь месяцев 2025 года
Сбербанк за январь—август 2025 года предотвратил хищения денежных средств у россиян на сумму 240 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов в интервью ТАСС накануне Восточного экономического форума.
По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, 2025 год имеет все шансы стать переломным в деле борьбы с кибермошенничеством.
«Наши прогнозы мы строим исходя из текущих реалий, а реалии меняются. Это значит, что у 2025 года есть шанс стать переломным в деле борьбы с кибермошенничеством. За 8 месяцев Сбербанк предотвратил хищения на сумму 240 млрд рублей», — сказал Кузнецов.
Восточный экономический форум, где были озвучены эти данные, проходит во Владивостоке 3—6 сентября. Главной темой мероприятия стал Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания. В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий.