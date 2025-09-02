Сбербанк предотвратил хищения на 240 млрд рублей за восемь месяцев 2025 года

02 сентября 2025, 05:16

Фото: iStock/JuYochi

Сбербанк за январь—август 2025 года предотвратил хищения денежных средств у россиян на сумму 240 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов в интервью ТАСС накануне Восточного экономического форума.





По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, 2025 год имеет все шансы стать переломным в деле борьбы с кибермошенничеством.



«Наши прогнозы мы строим исходя из текущих реалий, а реалии меняются. Это значит, что у 2025 года есть шанс стать переломным в деле борьбы с кибермошенничеством. За 8 месяцев Сбербанк предотвратил хищения на сумму 240 млрд рублей», — сказал Кузнецов.