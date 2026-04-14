Назвали количество многодетных семей в Татарстане

14 апреля 2026, 18:43

В Республике Татарстан проживает почти 60 тысяч многодетных семей

В Татарстане насчитывается более 59 тысяч многодетных семей, где растут почти 190 тысяч детей.





Такие данные привели в пресс-службе Министерства труда республики, пишет «Татар-информ». Большинство из них — семьи с тремя детьми — таких в регионе 50 468. Еще 6 711 семей воспитывают четверых ребят, 1 537 — пятерых. В 354 татарстанских семьях — шесть детей, в 110 — семь, а в 32 семьях растут восемь детей.



Как подчеркивают в ведомстве, работа по популяризации традиционных семейных ценностей соответствует задачам национального проекта «Семья». Ранее сообщалось, что молодые семьи Московской области, в которых ожидается появление третьего или последующего ребенка, могут получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.



Мера поддержки предоставляется семьям до 35 лет при рождении третьего или последующих детей. В 2026 году такую помощь уже получили 544 молодые семьи, а в 2025-м её оформили почти три тысячи семей. Полученные средства позволяют родителям решать насущные вопросы — приобретать необходимые товары для детей или улучшать жилищные условия.



