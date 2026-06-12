Назвали ряд условий для пикника в парке
В период действия особого противопожарного режима в лесах могут вводиться ограничения на посещение и использование любых нагревательных приборов. Об этом рассказала эксперт Народного фронта Елена Гринь.
По её словам в беседе с RT, пикники без разведения огня, как правило, не запрещены, если на конкретной территории нет прямого запрета, не применяются открытый огонь, мангалы или угли, а также соблюдаются требования пожарной безопасности и санитарные нормы. На особо охраняемых природных территориях и в некоторых парках действуют отдельные ограничения и штрафные санкции.
Кроме того, за оставленный мусор и повреждение зелёных насаждений физическим лицам грозит ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований). Нарушение предусматривает штраф до трех тысяч рублей, добавила собеседница
Ранее россиянам назвали продукты, которые не стоит брать с собой на пикник в жару. Рекомендации дал врач-диетолог.
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