Назвали ряд условий для пикника в парке

12 июня 2026, 12:49

Аналитик Гринь: пикники в парке допустимы, если запрета нет в правилах

Фото: istockphoto/Julie Konstantinidi

В период действия особого противопожарного режима в лесах могут вводиться ограничения на посещение и использование любых нагревательных приборов. Об этом рассказала эксперт Народного фронта Елена Гринь.