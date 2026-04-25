Роскачество рассказало, какой мангал выбрать для пикников
Об этом пишет РИА Новости.
Для пикников рекомендуется использовать переносные складные мангалы. Они легче стационарных моделей, компактно складываются и помещаются в багажник автомобиля, что делает их более доступными по цене. Складной мангал быстро собирается и подходит для приготовления шашлыков для компании из 4-6 человек. Для дачного использования лучше подходят стационарные мангалы, которые могут быть оснащены дополнительными функциями, такими как печка, насадки для казана или решетка-гриль.
Чтобы мангал прослужил долго, он должен быть покрыт жаростойкой краской или эмалью, иметь ребра жесткости или быть изготовлен из стали толщиной более двух миллиметров. Если толщина стали неизвестна, можно ориентироваться на вес изделия. Хороший стационарный мангал обычно весит не менее 10 килограммов.
Эксперты отмечают, что дешевые одноразовые мангалы весят менее килограмма. Даже разборные модели стоит выбирать по весу. Тяжелые мангалы более устойчивы, так как изготовлены из более толстой стали. Качественный разборный мангал должен весить от трех килограммов.
Форма мангала также влияет на его устойчивость. Трапециевидные модели более устойчивы, чем прямоугольные. Высокие ножки удобны для работы, но они должны быть массивными, чтобы мангал не перевернулся. Нижняя полка помогает перенести центр тяжести вниз, что также способствует устойчивости.
Длина мангала зависит от его назначения (пикник или дача) и количества людей. Для разборного или складного мангала достаточно длины 45-50 сантиметров. Стационарные мангалы для загородного участка могут быть 60-80 сантиметров, что позволяет готовить несколько блюд одновременно.
Глубина мангала не должна быть слишком большой. Оптимальная глубина составляет от 12 до 15 сантиметров. Чем глубже мангал, тем больше топлива потребуется для приготовления шашлыка, а если мангал слишком мелкий, мясо может пригореть.
Роскачество рекомендует очищать мангал от золы после каждого использования, чтобы предотвратить коррозию. Зола, смешанная с водой, создает щелочную среду, которая может повредить металл. Переносные мангалы следует хранить в чехлах или кейсах, а стационарные — накрывать от осадков.
