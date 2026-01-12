Назвали самый дорогой тур по России в 2025 году

12 января 2026, 21:06

АТОР: Самый дорогой тур по РФ в 2025 году стоил 7,3 млн руб

Фото: istockphoto/Wojciech Kozielczyk

Самым дорогим туром по России, приобретённым в 2025 году, стала семидневная экспедиция, стоимость которой сопоставима с ценой двух новых автомобилей. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в телеграм-канале.