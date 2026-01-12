Назвали самый дорогой тур по России в 2025 году
Самым дорогим туром по России, приобретённым в 2025 году, стала семидневная экспедиция, стоимость которой сопоставима с ценой двух новых автомобилей. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в телеграм-канале.
Речь идёт об индивидуальном путешествии на плато Путорана в Красноярском крае. Тур для семьи из четырёх человек обошёлся в 7,3 млн рублей. В программу входили вертолётная экскурсия к водопадам, треккинговые маршруты, каякинг, а также праздничное мероприятие с участием представителей коренных народов.
Вторую строчку в рейтинге занял 11-дневный круиз по Шантарским островам — 6,6 млн рублей для семьи из шести человек. Третьим по стоимости оказался новогодний отдых в центре Москвы рядом с Кремлём. Семье из трёх человек проживание в отеле класса люкс и сопутствующие услуги обошлись в 4,2 млн рублей.
Ранее стали известны самые востребованные профессии в колледжах и техникумах России.
Читайте также: