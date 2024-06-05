Назван новый технологичный метод найма айтишников на работу

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Основатель компании по разработке программного обеспечения Александр Сельдемиров заявил о том, что уже в скором будущем первичный отбор сотрудников IT-отрасли будут производить специальные чат-боты.
«Крупные компании чаще создают своих чат-ботов для поиска и первичного отбора кандидатов. Этот тренд набирает обороты. Автоматизация коснулась и проверки компетенций разработчиков. Теперь технические скрининги проводят не специалисты, а специальные платформы. Автоматизация HR-процессов в сфере IT — это перспектива нашего ближайшего будущего», — пояснил в беседе с Газета.ру Сельдемиров.
Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что 12% россиян считают самой скучной работу охранников, 11% — бухгалтеров. Кроме этого, унылой опрошенные назвали работу в офисе, а также деятельность продавцов.
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