Назван приводящий к усталости после сна неочевидный фактор
Плохой сон может быть результатом неправильно подобранной подушки. Об этом заявила руководитель отдела управления продуктом компании MOON Ангелина Логинова, передает «Лента.ру».
Эксперт рекомендует избегать слишком мягких или чрезмерно жестких подушек. Мягкая подушка проваливается и не обеспечивает должной опоры, а жесткая создает точки давления и вынуждает шею принимать неудобное положение, предупредила специалист.
При выборе подушки важно учитывать свою любимую позу для сна, советует Логинова. Для сна на боку нужна более высокая подушка. Чтобы определить оптимальную высоту, измерьте расстояние от шеи до края плеча в положении лежа на боку, рекомендует невролог. Для сна на спине подойдет подушка высотой 8-10 сантиметров, поддерживающая естественный изгиб шеи, а для сна на животе лучше выбрать максимально низкую подушку, отмечает она.
Невролог Ангелина Батюшка подчеркнула, что неправильная высота подушки может привести к постоянному напряжению мышц спины, что, в свою очередь, вызывает дискомфорт в шее, чувство усталости и головную боль. Доктор заключила, что сон на неподходящей подушке может негативно сказаться на осанке.
