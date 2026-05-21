Россиянам рассказали о способах продлить срок службы матраса
Правильная эксплуатация с переворотом и проветриванием, а также уход может продлить срок службы матраса почти на треть. Об этом «Газете.Ru» сообщила категорийный менеджер по матрасам компании ORMATEK Олеся Солодкова.
По ее словам, матрас редко подвергается равномерной нагрузке: люди предпочитают спать на одном и том же участке, а у партнёров могут быть значительные различия в весе. В результате одни части матраса изнашиваются быстрее других, что приводит к образованию вмятин и провалов. Для замедления этого процесса матрас рекомендуется периодически переворачивать, учитывая его специфику, объяснила эксперт.
Она подчеркнула, что двусторонние матрасы следует переворачивать каждые три месяца, а раз в полгода изменять их положение с «головы» на «ноги». Чтобы не забывать о необходимости переворачивания, Солодкова предложила ориентироваться на смену сезонов. Например, можно перевернуть матрас осенью, развернуть его горизонтально на Новый год, а весной снова перевернуть. Кроме того, по ее заверению, поддерживать гигиеничность матраса помогает использование защитного чехла.
