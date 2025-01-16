Как оформить загранпаспорт в 2025 году взрослому и ребенку: в МФЦ или через госуслуги, инструкция

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Россиянам доступно два вида загранпаспортов: нового и старого образца. Как оформить документ и сколько нужно будет за него заплатить — в материале «Радио 1».
Что такое и зачем нужен загранпаспорт
Загранпаспорт подтверждает личность гражданина только за пределами России и при пересечении границы. Его проверяют при посадке в самолёт, заселении в гостиницу и других случаях.
Виды загранпаспортов
- Биометрический — загранпаспорт нового образца с чипом.
- Обычный — загранпаспорт без чипа старого образца.
В биометрическом паспорте содержится цифровая информация о владельце, при подаче документов для него делают фото, которое записывается на чип. А заявители старше 12 лет при оформлении еще сдают отпечатки пальцев. У обычного паспорта чипа нет.
Биометрический паспорт действителен 10 лет, а обычный – пять.
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Как оформить загранпаспорт в 2025 году
Для того, чтобы оформить загранпаспорт нужно собрать необходимые документы и написать заявление. Сделать это можно как через портал госуслуг, так и лично — в МФЦ или в подразделении по вопросам миграции МВД.
Как оформить загранпаспорт через «Госуслуги» в 2025 году: пошаговая инструкция
Шаг 1. Для получения загранпаспорта нового образца сначала необходимо сфотографироваться. Цифровое фото нужно для подачи заявления. Для самого документа будут фотографировать отдельно. Для оформления загранпаспорта старого образца фотография не требуется.
Шаг 2. Подайте заявление на портале госуслуг РФ. Для этого вам нужно быть зарегистрированным пользователем с полными правами доступа. В онлайн-форме заявления введите данные требующихся для получения загранпаспорта документов, а также сведения о вашей деятельности за последние 10 лет (учеба, служба, работа). После заполнения заявления проверьте настройки уведомлений в личном кабинете: там должен быть указан удобный вам способ получения уведомлений — PUSH или электронная почта.
Шаг 3. Дождитесь уведомления о приеме заявления подразделением по вопросам миграции МВД.
Шаг 4. После того как ваше заявление рассмотрят, вам придут уведомление о возможности уплатить госпошлину и квитанция. Вы можете уплатить госпошлину онлайн, в личном кабинете на портале госуслуг РФ, либо по квитанции любым другим способом.
Шаг 5. Дождитесь уведомления от портала госуслуг РФ с приглашением в подразделение по вопросам миграции МВД, которое вы выбрали во время подачи заявления. Запишитесь на прием в подразделение МВД на портале gosuslugi.ru. Если в течение 15 суток со дня приглашения человек не придет, то оказание услуг будет приостановлено. Восстановить рассмотрение заявления можно будет в течение шести месяцев. Для этого придется прийти в выбранное подразделение по вопросам миграции МВД по предварительной записи. Записаться на прием можно также через «Госуслуги».
Шаг 6. Принесите пакет документов в подразделение по вопросам миграции МВД. Сотрудник полиции сверит данные оригинальных документов с данными, указанными в электронном заявлении, и сфотографирует для документа. В случае оформления загранпаспорта нового образца, сделают дактилоскопию.
Шаг 7. Дождитесь уведомления от портала госуслуг РФ о готовности загранпаспорта. Готовность загранпаспорта можно проверять и онлайн с помощью сервиса на сайте МВД. Для этого вам понадобятся серия и номер общегражданского паспорта.
Шаг 8. Получите документ там, где были поданы документы. Сделать это можно по предварительной записи на портале госуслуг РФ.
Как оформить загранпаспорт в 2025 году через МФЦ: пошаговая инструкция
Фото: iStock/gregory_lee
Шаг 1. Заполните заявление. Его нужно распечатать на одном листе с двух сторон. Заполнять можно как на компьютере, так и от руки.
При подаче документов в центре госуслуг «Мои документы» специалист центра заполнит заявление за вас на компьютере на основе ваших документов.
Шаг 2. Подайте заявление и документы в центр госуслуг «Мои документы». Для оформления паспорта нового образца необходимо записаться в офис, в котором установлена криптобиокабина. Прием ведется как по предварительной записи на mos.ru, так и без нее, если в электронной очереди будут свободные слоты. При этом для оформления паспорта старого образца можно прийти в любой центр без предварительной записи.
Госпошлина уплачивается при подаче документов.
Во время визита сотрудник сверит данные оригинальных документов с данными, указанными в заявлении, также вас сфотографируют и сделают дактилоскопию для паспорта нового образца.
Шаг 3. Когда паспорт будет готов к выдаче, вам придет СМС-сообщение. После этого его можно будет забрать.
Как оформить загранпаспорт ребенку в 2025 году
Оформить документ для ребенка можно с его рождения. Загранпаспорт старого образца детям до 14 лет можно оформить без их личного присутствия, тогда как для паспорта нового образца присутствие ребенка обязательно, так как фото на документ делают в подразделении по вопросам миграции МВД либо в криптобиокабине в центре «Мои документы». При этом обязательная дактилоскопическая регистрация делается только с 12 лет. Подать документы на загранпаспорт для ребенка можно также через портал госуслуг или в МФЦ.
Сколько стоит загранпаспорт в 2025 году
Госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца для ребенка составляет 1000 рублей, а для взрослого — 2000 рублей.
При этом за оформление документа нового образца для ребенка до 14 лет придется заплатить 3000 рублей, а для всех остальных госпошлина составит 6000 рублей.
Сроки выдачи загранпаспорта
В случае подачи заявления на оформление загранпаспорта в подразделение по вопросам миграции МВД или центр «Мои документы» по месту жительства, загранпаспорт вам сделают в течение месяца, если по месту пребывания или фактического проживания — в течение трех месяцев. Этот срок одинаков для обоих видов документов и исчисляется со дня регистрации заявления на портале госуслуг РФ, то есть со дня, когда вам придет уведомление, что оно принято.
При этом оформить загранпаспорт старого образца можно в срочном порядке в случае тяжелой болезни и необходимости лечения за границей, а также тяжелой болезни или смерти близкого родственника, находящегося за границей.
Для этого в МФЦ необходимо принести один из следующих документов:
- письмо органа здравоохранения, подтверждающее необходимость срочной поездки на лечение за границу;
- письмо зарубежной медицинской организации о необходимости экстренного лечения и медицинское заключение лечебного учреждения по месту жительства больного;
- телеграфное сообщение, поступившее из-за пределов России, подтверждающее факт тяжелого заболевания или смерти близкого родственника или супруга.
Заявление нужно заполнять на бумажном носителе и подавать со всеми необходимыми документами лично. Его будут рассматривать не более трех дней, а на четвертый — уже выдадут.
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В каких случаях могут отказать в выдаче загранпаспорта
Законодательных оснований для отказа в оформлении и выдаче загранпаспорта в России нет. Однако есть ситуации, когда право гражданина на выезд из страны может быть временно ограничено.
Так, в выдаче загранпаспорта могут отказать в следующих случаях:
- Имеется допуск к сведениям, составляющим гостайну.
- При наличии судимости, в том числе с условным сроком.
- Прохождение срочной военной или альтернативной гражданской службы.
- Задержание по подозрению в совершении преступления или привлечение в качестве обвиняемого.
- Заявление заведомо ложных сведений при оформлении загранпаспорта.
- Долги свыше 10 тысяч рублей, в том числе по алиментам.
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