Названа дата похорон президента Ирана Раиси

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Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси, который погиб в авиакатастрофе, пройдут в его родном городе Мешхеде на северо-востоке страны. Об этом сообщил вице-президент республики Мохсен Мансури, являющийся главой комитета по организации похорон погибших при крушении президентского вертолета.
«Церемония похорон аятоллы Раиси состоится в четверг вечером в мавзолее имама Резы», — объявил Мансури.20 мая в результате крушения все пассажиры вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси скончались. На борту воздушного судна, помимо главы Ирана, находились глава МИД государства Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.
Ранее в Госдуме объяснили, почему гибель Раиси не приведёт к дестабилизации в Иране. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак