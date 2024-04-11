Названа основная причина веры людей в астрологию

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Психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что причина веры людей в теории заговоров, астрологию и прочее кроется в желании убежать от ответственности за себя и свои поступки.
«Астрология, нумерология, тарология, и другие «логии» науками не являются, это, по сути, религиозный культ. Если человек всерьёз этим руководствуется, значит, ему очень хочется снять с себя ответственность за свою жизнь, чтобы потом можно было всё списать на то, что звёзды так сошлись», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.
По мнению специалиста, в конспирологию же склонны верить крайне категоричные личности, в которых превосходит так называемая «подростковая личность», желающая отстоять свою точку зрения и самоутвердится.
Ранее Михаил Хорс заявлял, что советы улучшить эмоциональное состояние с помощью природы, спорта и т.д. являются бессмысленными и глупыми.
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