Названа причина разной переносимости алкоголя среди россиян
Разная переносимость алкоголя среди россиян связана с генетическими особенностями народов Восточной Азии и Европы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.
Жители Восточной Азии, употребляя алкоголь, часто сталкиваются с сильным похмельем и не получают от этого удовольствия. В то же время, как отмечает Баранова, у жителей европейской части России нет такой реакции на алкоголь, что позволяет им пить больше, чем представителям азиатских народов. В результате алкоголь становится привычкой, и человек не понимает, какой вред он наносит своему здоровью, отметила она.
Русские относятся к европейцам. Специфического «русского гена» для алкоголя не существует, отметила Баранова, подчеркнув, что в азиатских этнических группах непереносимость алкоголя встречается чаще, чем в европейских.
