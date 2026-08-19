Пользователи Reddit назвали фразы, после которых прекращали отношения
Участники форума Reddit вспомнили слова друзей и партнеров, после которых решили прекратить общение или расстаться. Истории появились в разделе AskReddit. Об этом сообщает «Лента.ру».
Один из пользователей рассказал о поездке в Японию с девушкой. Мужчина готовился к путешествию девять месяцев, продумал маршрут и собрал интерактивные карты с безглютеновыми заведениями для спутницы. Уже на второй день она призналась, что испытывает к нему гораздо меньше чувств, чем двумя годами ранее, но намерена «смириться». После возвращения мужчина завершил отношения. Позже его бывшая возмутилась в разговоре с подругой, что не получила предложения во время поездки.
Другая участница обсуждения вспомнила конфликт со школьной подругой. После долгой паузы в общении женщина рассказала ей о диагнозе отца — ранней стадии болезни Паркинсона. В ответ подруга заявила, что болезнь якобы стала наказанием от дьявола, а сам мужчина, вероятно, совершил плохие поступки.
Еще одна пользовательница назвала решающим высказывание бывшего мужа. Он обвинял ее в плохом материнстве, поскольку она не проводила каждое утро в постели с детьми. Женщина пояснила, что в тот период работала на двух работах и содержала семью после увольнения супруга. По ее словам, муж отказывался искать новое место, считая предложенные вакансии недостойными себя.
Ранее сексолог, психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Евгения Арутюнян в беседе с «Радио 1» заявила, что родительские сексуальные отношения могут влиять на формирование близости и личных границ у ребенка.
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