Названа схема обмана, при которой банк откажется возмещать ущерб от мошенников
Финансовый аналитик Михаил Беляев назвал условия, при которых банк откажет в возврате средств, похищенных мошенниками. Он заявил, что раскрытие пин-кода или передача карты другому лицу служат для банка основанием отказать в возмещении ущерба.
В беседе с «Татар-информ» Беляев сообщил, что возврат денег обязывает клиента заключить с банком договор на оповещения об операциях, как того требует закон. За такие уведомления берут плату от 40 до 60 рублей, но они позволяют быстро обнаружить несанкционированное списание и оспорить его в банке в течение 24 часов.
Затем банк инициирует проверку на срок до 30 дней.
«Цель банковской проверки: убедиться, что вы не передавали карту никому в другие руки, вы никому не сообщали пин-код, иными словами, что вы не нарушали регламента, прописанного в законе», — объяснил эксперт.Возврат средств зависит от результатов проверки: банк компенсирует ущерб только при отсутствии нарушений с клиентской стороны.