Названа схема обмана, при которой банк откажется возмещать ущерб от мошенников

23 сентября 2025, 14:21

Экономист Беляев предупредил, в каком случае банк не поможет жертве мошенников

Фото: Istock/ArisSu

Финансовый аналитик Михаил Беляев назвал условия, при которых банк откажет в возврате средств, похищенных мошенниками. Он заявил, что раскрытие пин-кода или передача карты другому лицу служат для банка основанием отказать в возмещении ущерба.





В беседе с «Татар-информ» Беляев сообщил, что возврат денег обязывает клиента заключить с банком договор на оповещения об операциях, как того требует закон. За такие уведомления берут плату от 40 до 60 рублей, но они позволяют быстро обнаружить несанкционированное списание и оспорить его в банке в течение 24 часов.



Затем банк инициирует проверку на срок до 30 дней.

«Цель банковской проверки: убедиться, что вы не передавали карту никому в другие руки, вы никому не сообщали пин-код, иными словами, что вы не нарушали регламента, прописанного в законе», — объяснил эксперт.

