Названа скрытая опасность бани
Привычка окунаться в ледяную купель или сугроб после бани может навредить здоровью. Об этом сообщил терапевт и главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик, передает «Лента.ру».
Медик рассказал, что в бане расширяются сосуды, снижается артериальное давление, учащается сердцебиение и усиливается потоотделение, что может вызвать легкое обезвоживание. Резкий переход из парилки в ледяную купель создает мощный стресс для организма, так как ему нужно быстро адаптироваться от перегрева к сильному холоду.
Такой температурный перепад — серьезное испытание даже для здоровых, тренированных людей. Для обычных любителей бани или при наличии проблем со здоровьем это может быть опасно, предупредил Демидик.
По его мнению, резкое погружение в ледяную купель после бани может вызвать коронарный спазм, ишемическую болезнь сердца, тяжелые аритмии, инфаркты и инсульты. Из-за обезвоживания кровь становится гуще, что увеличивает риск тромбообразования.
Еще одним серьезным последствием врач назвал холодовый шок. При быстром погружении в купель происходит непроизвольный судорожный вдох, и человек замирает, не в силах выдохнуть. Это вызывает спазм дыхательных путей, головокружение, потерю ориентации и иногда сознания, отметил специалист.
