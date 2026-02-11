Названа скрытая опасность бани

11 февраля 2026, 16:41

Врач Демидик: Привычка окунаться в купель или сугроб после бани опасна для жизни

Фото: iStock/vubaz

Привычка окунаться в ледяную купель или сугроб после бани может навредить здоровью. Об этом сообщил терапевт и главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик, передает «Лента.ру».