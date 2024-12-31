Названа сумма, потраченная россиянами в 2024 году на смартфоны

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С января по октябрь уходящего 2024 года российские потребители пробрели 2,4 миллиона смартфонов. На эти покупки граждане страны потратили 211 миллиардов рублей.
Такой подсчёт сделали аналитики компании МТС специально для РИА Новости. Лидером рынка остаётся китайский бренд Xiaomi, на долю которого приходится 21% продаж в абсолютном выражении, попросту говоря, в штуках. Далее следуют модели Tecno, это также китайский производитель, базирующийся в Гонконге. На его долю пришлось 16% рынка. Третью строчку занимает южнокорейский Samsung (12%). Однако в денежном выражении безоговорочно лидирует Apple — 32% рынка.
Эксперты полагают, что в наступающем году российский рынок смартфонов продолжит устойчивый рост. Это связано с расширением ассортимента брендов моделей, причём во всех ценовых категориях, а также с продолжающейся экспансией искусственного интеллекта в технологии связи.
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