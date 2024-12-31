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Названа сумма, потраченная россиянами в 2024 году на смартфоны

МТС: С января по ноябрь 2024 года россияне потратили на смартфоны ₽211 млрд
Фото: istockphoto/Uladzimir Zuyeu

Фото: istockphoto/Uladzimir Zuyeu

С января по октябрь уходящего 2024 года российские потребители пробрели 2,4 миллиона смартфонов. На эти покупки граждане страны потратили 211 миллиардов рублей.


Такой подсчёт сделали аналитики компании МТС специально для РИА Новости. Лидером рынка остаётся китайский бренд Xiaomi, на долю которого приходится 21% продаж в абсолютном выражении, попросту говоря, в штуках. Далее следуют модели Tecno, это также китайский производитель, базирующийся в Гонконге. На его долю пришлось 16% рынка. Третью строчку занимает южнокорейский Samsung (12%). Однако в денежном выражении безоговорочно лидирует Apple — 32% рынка.

Эксперты полагают, что в наступающем году российский рынок смартфонов продолжит устойчивый рост. Это связано с расширением ассортимента брендов моделей, причём во всех ценовых категориях, а также с продолжающейся экспансией искусственного интеллекта в технологии связи.

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Детский омбудсмен Львова-Белова назвала главное достижение в 2024 годк
Львова-Белова: Главное достижение — возвращение детей в семьи из детских домов
31 декабря 2024, 13:05

Фото: istockphoto/Valerii Apetroaiei

Своим главным достижением можно считать ситуации, когда дети возвращаются домой из государственных учреждений. Об этом заявила уполномоченная по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
Об этом она написала в своём телеграм-канале, подводя тоги уходящего 2024 года. Детский омбудсмен подчеркнула, что какой бы заботой и поддержкой ни окружало ребёнка государство, это не заменит ему тепла родного дома и любви родных людей.

Среди основных достижений года она назвала также проведение двух окружных форумов Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства (ВИСП). Кроме того, её аппарат осуществлял патронаж детских социальных театров и помощь семьям в новых и приграничных регионах

«Конечно, создавали для детей сказку. Они ведь дети!», — подчеркнула Львова-Белова.

Также она отметила важность закрепления на федеральном уровне статуса многодетной семьи, введение запрета на увольнение одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет и увеличение социальных выплат.

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#государство
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Почти 10 тысяч жителей Чувашии остались без света из-за непогоды
31 декабря 2024, 12:33

Фото: iStock/BrianAJackson

Почти 10 тысяч жителей Чувашии остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии, вызванного плохими погодными условиями. Об этом сообщает ГКЧС по республике в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в общей сложности под отключение электроэнергии попали свыше 2,7 тысяч частных домов и девять социально-значимых объектов. Без света остались около 10 тысяч человек.

По данным ГКЧС, отключение электричества произошло сразу в шести муниципальных округах региона. При этом в трёх из них уже начаты работы по восстановлению электросбережения.

Накануне местное ГУ МЧС предупреждало о порывистом ветре до 17 м/с и метели.

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#погода
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Часть пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян остаются в больнице
31 декабря 2024, 12:22

Фото: iStock/ sudok1

Часть россиян, которые пострадали при крушении самолёта Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, остаются в больницах, передало издание Readovka со ссылкой на Минздрав РФ.
Министерство здравоохранения Российской Федерации обратило внимание, что три россиянина пребывают в больнице в тяжёлом состоянии, а трёх других выписали.

Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что потерпевший крушение близ Актау лайнер Azerbaijan Airlines (AZAL) не был сбит умышленно.

Утром 25 декабря летевшее из Баку в Грозный воздушное судно Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпело крушение в районе города Актау на западе Казахстана. Самолёт столкнулся с птицами, после чего командир решил лететь на запасной аэродром. На борту было 67 пассажиров, из которых 16 россиян, и пять членов экипажа.

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Верховный шаман России дал прогноз на 2025 год
Верховный шаман России предсказал, что 2025 год будет урожайным
31 декабря 2024, 12:17

Фото: iStock/LeMusique

В 2025 году Россия получит хороший урожай, год обойдётся без природных катаклизмов. Такой прогноз дал Верховный шаман России, глава кызыльской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» Кара-оол Допчун-оол в беседе с ТАСС.
Шаман назвал уходящий 2024 год суровым, поскольку были аварии, природные катаклизмы и различные конфликты. Предстоящий 2025 год будет годом змеи, а это означает, что он пройдёт мягко и спокойно, без аварий и катаклизмов, поскольку «змея ползёт по земле, защищает землю».

Допчун-оол предсказал, что морозы в январе-феврале будут несильными. Также нет никакой опасности для урожая, в 2025 году он будет хороший, удастся собрать много зерна.

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В Одессе убрали памятник Высоцкому
31 декабря 2024, 12:01

Фото: iStock/ georgemuresan

В ночь с 30 на 31 декабря в Одессе демонтировали памятник Владимиру Высоцкому, который располагался у здания Одесской киностудии, передало украинское издание «Страна».
На опубликованных изданием кадрах видно, что рядом с памятником стоит грузовик с краном. Власти города ещё никак не прокомментировали случившееся. Однако известно о проекте решения исполкома Одесского горсовета о сносе памятников, которые содержат «символику российской имперской политики».

В списке оказались памятники императору Александру Второму и поэтам Максиму Горькому, Александру Пушкину и Владимиру Высоцкому, одесситу Исааку Бабелю, Маршалу Советского Союза одесситу Родиону Малиновскому, Героям Советского Союза Валерию Чкалову, Зое Космодемьянской и Александру Маринеско.

Ещё выходило постановление, согласно которому необходимо переименовать более 80 объектов в городе. Среди них оказались улицы Бабеля, Ильфа и Петрова, бульвар Жванецкого, улицы Пушкинскую и Паустовского.

Четырехметровый бронзовый памятник Высоцкого открыли у киностудии в 2012 году.

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#грузовик
#украина
#поэт
#одесса
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С побережья Кубани убрали порядка 70 тысяч тонн загрязненного грунта
31 декабря 2024, 11:36

Фото: iStock/ dehooks

Спасатели МЧС России и волонтёры собрали порядка 70 тысяч тонн грунта, который был загрязнен нефтепродуктами, с побережья Краснодаркого края, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на МЧС России.
«С начала работ сотрудниками МЧС России, представителями муниципалитетов Краснодарского края, добровольцами, собрано и вывезено с пляжной территории почти 70 000 тонн загрязненного песка и грунта», — обратили внимание сотрудники МЧС.

В министерстве подчеркнули, что во время мониторинга береговой полосы нашли новые участки, где фрагментами выбросило мазут на галечный берег рядом с пляжем «Высокий берег».

В МЧС уточнили, что в Темрюкском районе очистили береговую линию, протяжённость которой составляет семь километров.

Сейчас работы по сбору и вывозу загрязненного нефтепродуктами грунта проводятся на участке, общая протяжённость которого достигает 63 километра.

За сутки в Крыму не выявили новые места обнаружения нефтепродуктов.

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#краснодарский край
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#море
#загрязнение
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Психолог рассказала, как правильно загадывать желания в Новый год
Психолог Кардиакос: нужно определить цели, чтобы осуществилось желание
31 декабря 2024, 11:00

Фото: iStock/Maria Tsygankova

В новогоднюю ночь под бой курантов принято загадывать желание, собственно, и после наступления нового года можно наметить план, который бы хотелось реализовать. О том, как это правильно сделать, рассказала «Радио 1» семейный психолог, ведущая программы «Спасибо, всё понятно» Анастасия Кардиакос.
По её словам, загадывать желание непременно нужно, это важно и ценно для человека, это взгляд в будущее.
«Это некая подушечка мягкая, приятная в нашем завтрашнем дне, в нашем следующем году, которую мы себе стелем. И чем более приятные желания у нас там расстелены, чем больше они нам нравятся, тем приятнее нам в этот новый год вступать. <…> Желание — это наш оберег от хмурости, от понурости, то есть это нам важно», - пояснила эксперт.
Психолог советует ставить перед собой цели, чтобы желание смогло осуществиться.
«Цели нам дают упорядоченность, а желания добавляют душу туда, то есть силы. Желания, они же приятные, а цели — это то, что нам помогает достигать желаемого», - объяснила Анастасия.

Правильная формулировка желания с «не»


Как отметила собеседница «Радио 1», желания с «не» можно загадывать, но их надо правильно сформулировать – за этим «не» должно стоять обоснование: «я не хочу это делать или не хочу чего-то, потому что…».
«Мы можем загадать с «не» в том случае, если мы очень хорошо знаем, что за этим стоит. <…> Допустим, я прошлый год лечила спину, и я, естественно, не хочу, чтобы она болела, но под этим «не хочу» лежит чёткое понимание, что я хочу быть спортивной, закачать себе этот каркас, чтобы у меня эта спина не напрягалась, чтобы у меня была возможность всегда ходить к мануальщику», - привела пример психолог.

Когда лучше загадывать желание?


Как считает Анастасия, время, подходящее для загадывания желания, для составления списка с желаниями, человек выбирает сам: это может быть ранее утро, вечер или даже обеденный перерыв во время работы. Есть и такой вариант - написать желания, подумать несколько дней, и снова их пересмотреть.
«То время для вас, которое комфортное, это про то, что я к своим желаниям отношусь с уважением. Вот это один из критериев самоценности, это когда мы ценим свои потребности, свои особенности, то есть я знаю, что мне нужно подумать три дня для важных вещей, и тогда я три дня сижу, пишу», - подчеркнула эксперт.
Она добавила, что написать свои желания можно и в кругу семьи, пусть даже это будет письмо Деду Морозу. Главное - верить в свои желания.

А если желание не сбылось?


Не стоит расстраиваться, если загаданное желание не сбылось, сообщила Анастасия Кардиакос. По её мнению, его надо переформулировать.
«Нужно гибко относиться к себе и воспринимать несбывшиеся желания не как поражение, а как возможность чуть-чуть повнимательнее разглядеть это желание», - считает
психолог.
Она подчеркнула, что не нужно зацикливаться на старых желаниях: человек со временем меняется, а вместе с ним меняются и его стремления, интересы, цели.
«Мы исполняем какие-то старые желания, хотя хотим уже вообще совсем другого, и это снова про самоценность, про чуткость к себе», - заключила Анастасия.
Ранее психолог Дарья Дугенцова рассказала, что для качественного отдыха на новогодних каникулах нужно забыть о гаджетах, отказаться от встреч с людьми, которые вытягивают энергию, и отдавать предпочтение активному отдыху.

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#радио 1
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#новый год
#будущее
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ГИБДД напомнила о необходимости заменить водительские права
ГИБДД: необходимо заменить права, срок действия которых истёк в 2022 году
31 декабря 2024, 10:01

Фото: iStock/CalypsoArt

Водительские права, срок действия которых истёк в 2022 году и был продлён на три года, необходимо заменить. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Отмечается, что для замены водительских прав россияне должны будут пройти медкомиссию, заплатить пошлину и обратиться в ГАИ для получения нового документа. Уточняется, что автоматическое продление срока действия удостоверения распространяется только на территории страны.

Напомним, что весной 2022 года правительство России приняло решение о продлении срока действия водительских удостоверений на три года. Аналогичные меры действовали и в отношении тех, чьи права истекали в 2023 и 2024 годах.

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#водительские права
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#меры
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#автомобилисты
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Суд признал законность приговора Панину* по обвинению в оправдании терроризма
31 декабря 2024, 08:10

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор, ранее вынесенный в отношении актёра Алексея Панина*. Он был заочно осуждён за оправдание терроризма.
Об этом корреспонденту РИА Новости сообщил источник в суде. В сентябре 2024 года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил артиста к шести годам колонии общего режима. Кроме того, ему на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов. Поводом стало размещение Паниным* в сети сообщений, оправдывающих совершение террористического акта на Крымском мосту.

Максимальная санкция, предусмотренная частью 2 статьи 205.2 (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в интернете), по которой обвиняется актёр, — лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Панин* объявлен МВД РФ в международный розыск.

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