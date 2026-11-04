Раскрыт один из главных рисков исчезновения людей зимой

04 ноября 2026, 09:38

В «ЛизеАлерт» назвали лыжные прогулки одним из главных рисков пропажи людей зимой

Фото: iStock/Uwe Moser

Лыжные прогулки — одна из главных рисков исчезновения людей в холодное время года. Об этом рассказал председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.





По его словам, которые приводит ТАСС, быстрее всех в опасности оказываются те, кто выходит на лыжню в легкой зимней одежде. Спортсмены могут попасть в беду или пропасть из-за травмы, внезапного ухудшения самочувствия или резкой смены погоды. Собеседник агентства также отметил, что чаще всего в такие ситуации попадают дети.

«Когда они бегут на лыжах, им совершенно вредна лишняя одежда, и они, как печка, вырабатывают огромное количество энергии, и, соответственно, как только что-то идет не так — непогода, снежный буран, занос лыжи, резкое изменение состояния здоровья, травма — у нас становится очень мало времени, чтобы успеть найти такого человека», — пояснил Сергеев.